2023臺中兒童藝術節4月1日起熱鬧登場

迎接兒童節連續假期到來，2023臺中兒童藝術節將於4月1日由紙風車劇團在圓滿戶外劇場熱鬧開場！至5月27日止，共將帶來逾30場活動巡演。臺中市政府文化局於今(24)日舉辦記者會，文化局副局長施純福、紙風車劇團團長任建誠等均出席，市議員黃馨慧、邱愛珊也派代表，與18組藝術節演出團隊代表共襄盛舉。

臺中市政府文化局副局長施純福致詞。圖／許俊揚

今年臺中兒童藝術節特別響應聯合國永續發展指標(SDGs)，以「環保永續」為主題，邀請親子「藝起環抱世界」，希望透過生動有趣的藝文表演，讓孩子認識永續發展及愛護地球的重要性。文化局副局長施純福表示，市長盧秀燕上任後重視藝術教育向下扎根，並致力打造良好的藝文參與環境，每年兒童節市府均精心規劃豐富多元的親子藝術饗宴。今年首場演出將於4月1日晚上7時登場，由紙風車劇團帶來對老一輩是回憶、對中生代是傳說、對現代的孩子則是認識與創新的「諸葛四郎」，歡迎大小朋友搭乘捷運來到圓滿戶外劇場，跟著諸葛四郎大戰魔鬼黨。

2023臺中兒童藝術節將於4月1日由紙風車劇團演出的「諸葛四郎」在圓滿戶外劇場熱鬧開場！。圖／許俊揚

文化局指出，今年4、5月藝術節期間將由紙風車劇團、大開劇團、頑石劇團、極至體能舞蹈團、台中室內合唱團、妙璇舞蹈團、台中木偶劇團、小青蛙劇團、純白舍Dance Lab、台灣青年管樂團、台中聲五洲掌中劇團、五洲秋峰園掌中劇團、五洲園掌中劇團、金宇園掌中劇團、迷思魔幻劇團、共鳴室內樂團、大甲愛樂室內樂團等在地優秀演藝團隊，在山、海、屯、城各區輪番帶來適合親子共賞的戲劇、音樂、舞蹈及偶戲等精彩演出。此外，今年特別邀請來自嘉義的傑出團隊正明龍歌劇團演出歌仔戲、以及高雄的傑出團隊両両製造聚團帶來生動有趣的「寶寶劇場」，讓大小朋友一起度過歡樂時光。

文化局表示，所屬各文化中心也結合兒童節規劃系列活動，包括今年邁入40周年的葫蘆墩文化中心，4月份同步舉辦館慶活動，邀請九天民俗技藝團、瓊瑢舞蹈團、大開劇團、優人神鼓、UNI優尼客當代馬戲團及街頭藝人與在地學校等帶來一連串藝文饗宴；屯區藝文中心及港區藝術中心5月將邀請Kiss Me親一下劇團、如果兒童劇團及小青蛙劇團等帶來戲劇演出，歡迎爸爸媽媽帶孩子一起參與富含樂趣及教育意義的親子活動。

更多台中兒童藝術節相關資訊可至文化局官網( https://www.culture.taichung.gov.tw )或兒童藝術節臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/Y9zaml )查詢。