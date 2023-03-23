光泉與公益大使盧彥勳 送愛到屏東

光泉持續關注國小學子的營養健康，透過「我愛牛奶」公益計畫，連續捐贈《我愛牛奶》小百科及光泉牛奶至全台各地國小。光泉董事長汪林祥、屏東縣教育處長劉育忠、公益大使盧彥勳、未來親子學習平台社長許耀雲及潮昇國小校長林群智，昨（22）日共同出席公益記者會守護孩子的健康成長。

光泉董事長汪林祥分享，今年是《我愛牛奶》公益計畫第五年，透過《我愛牛奶》小百科，已讓全臺灣許多國小學童，用閱讀深入了解牛奶的相關知識。國小階段是孩子成長的黃金時期，鈣質與蛋白質的補充非常重要，10歲的孩子每日需補充1,000毫克的鈣質，而牛奶不僅富含鈣質也有很多蛋白質，一瓶牛奶(200mL)與一顆蛋所含的蛋白質相同，約是6.6公克，若是大家買不到蛋，可改以牛奶來補充！光泉鮮乳是國內唯一獲得「SNQ國家品質標章」的品牌，是高品質、安心健康的保證，因此，「我愛牛奶」公益計畫用牛奶的營養為基礎，支持孩子在知識和運動上能有更好的學習和發展。

光泉牧場汪林祥董事長 (左) 贈公益大使感謝狀給盧彥勳 (右) 。圖／業者提供

屏東縣教育處長劉育忠在致詞中表示，牛奶提供了身體需要的營養，《我愛牛奶》小百科更是食農教育的最佳素材，在此代表屏東孩子感謝光泉提供這份具有健康與學習意義的禮物，更謝謝盧彥勳帶給屏東孩子的鼓勵，讓他們能與「自己未來想要成為的模樣」相遇，相信這會是孩子們生命中寶貴的記憶，而記憶的能量會陪著他們一輩子。

未來親子學習平台社長許耀雲分享，光泉與未來親子合作出版《我愛牛奶》小百科，是相當具代表性的食育繪本，將牛奶製程以趣味十足的漫畫呈現，讀來簡單易懂，是師長要建立孩子對乳品正確理解的最佳媒介。

屏東縣潮昇國小校長林群智表示，感謝光泉《我愛牛奶》公益計畫能來到屏東，讓孩子能更深入學習牛奶的知識，更對光泉邀請盧彥勳進到學校親自指導小球員表示感謝，相信透過公益影片的推廣，讓潮昇國小網球隊被更多人看見，也讓這群每天辛勤練球的孩子，看見未來的可能，進而學習到珍惜與感恩。

盧彥勳作為今年公益大使表示，這是他在國內首次入校指導國小選手，並共同拍攝紀實影片。以一日教練身分與他們互動的過程中，看見孩子對網球的熱愛，也讓他回想起小二加入學校網球隊的訓練生活，以及從曾經每場比賽落後就開始哭著打完，到之後能維持對自己的信心去正視賽場失利並有所成長的過程。他想透過影片給所有選手的鼓勵就是：「下定決心！不要怕失敗，做就對了。」

屏東縣是盧彥勳父母的出生地，能透過計畫把繪本和牛奶送給屏東孩子，對於他來說十分有意義。記者會上，盧彥勳號召大家共同響應，支持光泉將30,000瓶牛奶送進屏東。即日起只要到「Yen-Hsun Rendy Lu」臉書專頁觀看公益影片，並在影片貼文留言處tag兩位朋友加入響應，光泉就會送出一組6瓶牛奶給屏東偏鄉的孩子，參與響應的民眾還有機會獲得盧彥勳簽名球、牛奶和繪本的感謝禮。

潮昇國小網球隊球員徐可捷(左2)及廖沛亞(右2)回贈屏東在地附有寓意的6樣好禮給光泉牧場汪林祥董事長(左1)及盧彥勳(右1) 。圖／業者提供

「我愛牛奶」公益計畫已經進入第五年，光泉期待今年能透過公益大使盧彥勳讓更多人重視孩子成長時的健康營養，並將更多的關愛送進屏東偏鄉國小。

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根據台灣食品資料庫資料顯示，於熱量、蛋白質、乳糖及鈣質等數值，兩種乳品的營養價值幾乎一樣。