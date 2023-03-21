總統接見國家傑出經理獎得獎人

中華民國企業經理協進會理事長羅達賢20日在經濟部政務次長陳正祺、中小企業處副處長陳秘順陪同下，帶領第16屆「國家卓越成就獎」、第7屆「國家傑出執行長獎」、 第1屆「國家非營利組織總經理獎」、第40屆「國家傑出經理獎」等各獎項得獎人前往總統府晉見蔡英文總統。

蔡總統致詞時表示，來訪的貴賓都是產業界的菁英領袖，也感謝企業經理協進會對台灣產業發展的付出。蔡總統強調，今年企經會成立60周年，期勉每位得獎人積極協助企業追求卓越、不斷創新，讓台灣產業更有競爭力。

總統提到，全球疫情趨緩，政府也逐步放寬防疫措施，希望商業活動盡快復甦，讓台灣經濟持續穩健成長。由於受到疫情影響，很多產業及中小企業都需要協助，政府規劃透過「疫後特別預算」，提供貸款及利息補貼，協助度過難關、儘快恢復元氣、營業，也會持續協助產業轉型升級。現在世界各國都努力邁向「淨零轉型」，我們也加緊腳步，持續推進國內轉型的進程，讓產業更符合國際供應鏈要求，提升整體的競爭力。

總統蔡英文期勉每位得獎人積極協助企業追求卓越、不斷創新，讓台灣產業更有競爭力。圖／總統府提供

企經會理事長羅達賢指出，企經會秉持「專業、創新、誠信、服務」的核心價值，經過一甲子之發展，已成為台灣在規模、歷史及名聲上相當傑出的專業經理人社團。自1983年起每年舉辦全國傑出專業經理人的選拔，表揚獲獎者對企業營運及國家經濟發展所作之貢獻，於2007年起主動遴選曾獲國家傑出經理獎10年以上及企業界傑出經營者各一位，頒授「國家卓越成就獎」；並於2016年增設「國家傑出執行長獎」推舉上市櫃集團公司中表現優異之執行長；2022年首創「國家非營利組織總經理獎」表揚社會責任形象及營運績效優良之非營利組織的負責人或總經理。40年來已選拔出為國家經濟發展奉獻心力的專業經理人，得獎總人數已達559位，都為實至名歸的傑出企業人士，深獲工商界及社會各界之高度肯定。

面對後疫情時代、國際局勢快速變化等衝擊都牽動著台灣未來的產業發展，專業經理人如何在重重挑戰中找尋產業轉型方向及契機是大家關心的課題。中華企經會累積多年開辦經營管理人才培育的經驗，於2022年5月創辦「企經學苑」，邀請知名企業領導人、工研院高階主管、中華企經會國家得獎菁英擔任講師，推出極具特色的「高階主管研習班」明達一期課程，內容包括Covid-19疫後產業發展新趨勢、景氣變化趨勢、數位轉型、淨零碳排、資通訊科技發展趨勢、企業經營管理及併購等課程，2蓋層面廣而遠，兼顧策略面與執行面，吸引多位負責營業額百億元之主管參加，獲得企業主管等各界之肯定，今年2月、7月持續辦理明達2、3期課程，為企業培養多元跨領域的優秀領導人才。

2022年第16屆「國家卓越成就獎」得獎人：台達電子董事長海英俊、巨大集團執行長劉湧昌；第7屆「國家傑出執行長獎」：帆宣科技董事長高新明；第1屆「國家非營利組織總經理獎」：工研院董事長李世光；第40屆「國家傑出經理獎」總經理類：奇景光電董事長吳炳昇；中小企業總經理：新思科技董事長李明哲、華凌集團董事長廖育斌、弘裕企業總經理郭正沛；企劃經理：友達光電永續長古秀華、緯創資通總經理林建良；行銷經理：朋程科技副總經理黃錫欽、永信藥品協理李其澧；生產經理：台積電廠長蘇斌嘉、及環球晶圓製造副總黃俊榮；財務經理：中租控股資深副總經理陳文正；研發經理：台積電處長陳昭成、工研院生醫所副所長沈欣欣、宏佳騰研發中心副總經理黃惠輝；人資經理：美商甲骨文人資副總彭雪紅；法務經理：台燿科技處長黃怡仁。