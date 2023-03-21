百年古蹟的百人辦桌　以食傳愛　以味傳家

台灣兒童食育協會於台中市立百年古蹟-張家祖廟，舉辦上百人的辦桌宴。兒童食育協會主辦講師張文思表示，辦桌是非常具有底蘊的飲食文化，總是與人生的重要時刻緊密相連，這次第二屆的辦桌活動主題為「以食傳愛，以味傳家」，特別以家傳菜料理為焦點，邀請台中市文心國際蘭馨交流協會的會姊不藏私分享家中的家傳佳餚，由弘光科技大學餐飲系主任吳松濂教授帶領國際餐旅青年學習會，將家傳菜轉化成辦桌宴席料理。

活動並邀請三個社福團體：惠明盲校、撒冷關懷協會以及甘心的媽蔬食餐廳共襄盛舉。除了用餐以外，兒童食育協會更與大米缸共同規畫配合節氣的草仔粿食農教育體驗活動，也與御鼎興醬油推出品味教育，要考考大家的舌頭吃不吃得出來化製醬油與天然醬油的差異。此活動更獲得新創開廣告有限公司等企業的認同並溫暖贊助，讓我們在料理的幸福氛圍中交互傳遞關懷與愛心。

由多方單位共同推動本次的食農教育活動 : 台灣兒童食育協會、弘光科技大學國際餐旅青年學習會、台中市文心國際蘭馨交流協會、社團法人台灣大米缸永續關懷協會。圖／業者提供

台灣兒童食育協會自2020年4月創立以來，倡議食育包含食物教育、食安教育、食桌教育、食農教育及食魚教育，並強調應從兒童親子家庭開始，首要培養個人選食力、進而擴散優化社會情感關懷、最終建立與環境共好共生的健康關係。這次活動甫開放報名當晚即報名額滿，廣受好評!活動內容除了辦桌吃飯外，更安排了連結農業生產環境、均衡飲食健康的活動環節，像是古蹟闖關遊戲、米食育學堂、醬食育學堂，希望透過多元的方式，讓大家認識農業生產方法、食品安全、在地飲食特色等等。

藉由台灣大米缸永續關懷協會開發的精美教具帶領民眾認識稻田友善環境。圖／業者提供

早上的古蹟闖關遊戲，帶領親子們認識台灣閩南建築物特色與張家古廟建築特色，孩子們通過「聰明門」拍照並學習與食物相關的吉祥話，透過親子互動一同完成闖關，更加深了親子雙方的感情；下午的「米好食光」食育學堂，透過社團法人台灣大米缸永續關懷協會開發設計的米教具，讓大家認識米粒結構及稻米的種植過程，並由食育講師帶著大家一起製作節慶代表米食艾草粿，祈求平安又有財。

「媽媽就醬」食育學堂則由食育講師為大家解析菜餚的鮮味來源，並進行一場細緻的品評活動，細細體會甕釀柴燒的御鼎興黑豆醬油與速成的化學醬油之差異，這是無法被AI取代的感官教育，也讓現場親子大呼這次活動涵蓋豐富的五感體驗不僅有趣又令人印象深刻!

惠明盲校的音樂演出奪得滿堂喝采。圖／業者提供

歡迎對於食育相關活動訊息有興趣民眾，未來可搜尋台灣兒童食育協會網站(網址：https://twfooducation.org/)或搜尋好食育 × 台灣兒童食育協會FB粉絲專頁查詢(網址： https://www.facebook.com/twfooducation/ )。