百年高校高爾夫公益賽台南開打 推廣運動風氣同時做公益

文/葉圳轍

臺灣百年六中高校共組聯盟，舉辦第一屆「高爾夫公益邀請賽」，今(18)日在台南南一球場開打，六校校長及校友齊聚，推廣運動風氣同時也做公益；南一中校友、該公益賽發起人前立法院院長王金平與會表示，透過邀請賽的交流，未來更能發揚運動家精神，凝聚善的力量。也期望各大校友企業持續贊助體育，扶持、栽培國內好手。

臺灣六所創立超過百年的高校包括有：臺南一中、成功高中、新竹高中、臺中一中、臺中二中及高雄中學等，上(2)月14日就在台南成立「臺灣百年六中高校高爾夫聯盟」，並共同簽署成立宣言，希望凝聚百年六中的校友力量，傳承臺灣精神，搭建學校及校友交流平臺，培育世界公民，推廣運動風氣。六校並決定輪流舉辦公益高爾夫球賽，發展各校特色，共同推動社會公益。

六所百年高校舉辦高爾夫公益邀請賽，六校校長、各校友會理事長及高爾夫球隊隊長，都出席見證這場歷史性且具獨特意義的賽事， 該公益賽所得善款，全數捐贈南臺南家扶中心與幼幼慈善基金會 。圖/南一中提供

該第一屆公益賽由南一中校友總會主辦，共190人報名參賽，六校校長、各校友會理事長及高爾夫球隊隊長，都出席見證這場歷史性且具獨特意義的賽事。

在球賽開打前一晚，南一中校友總會理事長吳榮彬也特別設宴接待，讓來自海內外各地的六中校友交流互動，並以臺菜饗宴發揚府城在地特色。

六校校友也發揮強大的凝聚力，熱情響應該場賽事，共提供特斯拉、BMW、Benz名車各一部，以及百萬寶璣名錶一只，作為一桿進洞獎。大會提供的各項現金獎獎金總和超過30萬元。

該公益賽也設置捐款箱，在各洞設計得獎捐款活動，球員若於指定各洞一桿上果嶺，除頒發獎金外，主辦單位也立即同步捐款響應公益。所得善款全數捐贈南臺南家扶中心與幼幼慈善基金會，目標捐款40萬元，期盼拋磚引玉，讓社會上的大愛能夠不斷延續。