台灣好農力挺台東釋迦與心路基金會愛心不間斷

繼月初台東「LAVA TRI 玩賽樂園」鐵人嘉年華贈送路跑選手每人一顆台東釋迦的活動之後，台灣好農與心路基金會後續接棒，共同接力銷售10公噸的鳳梨釋迦。今(3/18)全台四場由心路基金會所舉辦「好天天齊步走」健走活動，除了宣導 ｢支持障礙者參與社會｣理念外，台灣好農董事長江衍宏也率領公司同仁一同參予健走活動，並加碼贈送健走活動選手每人一顆鳳梨釋迦，以多元行銷的方式讓更多民眾品嘗到台東鳳梨釋迦的美味。

本屆心路基金會活動主題為「擁抱負能量 走出新力量」，如同台東釋迦農民遇到的困境一樣，雖然外銷受阻，但透過大家的力量，以多元行銷的方式主動出擊。今日台灣好農董事長江衍宏以及創辦人陳美娟到台北花博場，親自推廣台東的鳳梨釋迦。台東為鳳梨釋迦最大產區，種植面積逾2800公頃，台東縣府在產期間與台灣好農電商平台合作，透過線上網路銷售台灣、新加玻、香港、澳門等市場，結合海內外線下通路預購與公益活動，共同接力推廣累積逾10公噸的鳳梨釋迦。也感謝心路基金會今日舉辦的活動，讓參與健走的民眾能夠共享果農辛勤耕耘成果。

每年11月到3月為台灣鳳梨釋迦產季，除了鳳梨釋迦之外、鳳梨釋迦冰、鳳梨釋迦氣泡飲等都可以在台灣好農商城購買的到，亦可直接宅配到府，歡迎民眾一起力挺台東釋迦。

台灣好農商城 https://wdf.pse.is/4tq3mr