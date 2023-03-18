福爾摩沙之聲－本土語大師講座 虎科大邀請游錫堃院長演講

國立虎尾科技大學為促進台灣多元語言文化的永續傳承與發展，自112年起設置「福爾摩沙之聲—本土語大師講座」，15日的第一場講座邀請立法院院長游錫堃蒞校演講。游院長以「詩說台灣民主路」為題，與青年學子分享台灣民主源流，再現台灣文學創作及其蘊藏的時代之聲，虎科大師生踴躍出席。

校長張信良（左）代表致贈感謝狀予游錫堃院長(右)。圖／虎科大提供

游院長以台灣漢詩講述台灣民主歷程，並分享其讀史心得。自1895年台灣武裝抗日談及民主啟蒙運動，展現當時台灣人民如何以文化表達民主與自治訴求，後敘及二戰之後國民政府來台發生白色恐怖與美麗島事件，說明台灣民主源流，並勉勵人民才是國家的主人，應鞏固台灣民主意識。現場游院長並吟誦當時期文人漢詩，分享自身漢詩創作，推廣吟唱藝術外，也期盼共同推動本土語言的傳承與發展。

112年起開設「福爾摩沙之聲—本土語大師講座」系列講座

虎科大校長張信良表示，虎科大配合「國家語言發展法」，重視多元文化的傳承與保存，自111學年起於五專規劃本土語言課程，目前已於精密設計科及資訊工程科，開設本土語文必修課程，以充實學子多元文化素養，進而實踐尊重語言文化的多樣性，落實文化平權的精神。

虎科大師生踴躍出席講座。圖／虎科大提供

虎科大自112年起開設「福爾摩沙之聲—本土語大師講座」系列講座，配合高等教育深耕計畫，預計邀請本土語文各領域專家學者，包含閩南語、客語、原住民族語、手語等大師與重要文藝大師及文化保存者蒞校交流。除了修習本土語文必修課的學生參與外，虎科大也邀請全體師生參與講座，透過「福爾摩沙之聲」，對本土語文藝文發展有更深的認識。