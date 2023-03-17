就醬播直播平台捐贈新台幣100萬元支持偏鄉教育

回饋社區，提供偏鄉小孩更多未來的就業可能性的觀摩機會，拓展他們的視野，「就醬播」直播平台捐贈新台幣100萬元給快樂學習協會，並與直播教父羅斯與他們的公主派對團隊一起邀請偏鄉的孩童一同前來參觀直播帶貨現場。

「就醬播」是一個領先的直播購物平台，致力為觀眾提供最優質的產品和服務，以其先進的直播帶貨技術和卓越的用戶體驗而聞名。這次捐贈「快樂學習協會」的活動是「就醬播」直播平台回饋社會的一個重要典範，支持該協會在教育和培訓方面的工作，為偏鄉小孩創造更多的學習機會。

快樂學習協會是一個非營利性組織，致力於幫助經濟弱勢的孩子在下課後有人可以陪伴和學習，透過各種機會拓展生命視野，為孩子的生命注入繽紛色彩。快樂學習協會的名譽理事長知名導演吳念真表示，在成立協會之初就希望能結合民間的力量，提供支持給弱勢孩子，創造多角度學習的養分。「感謝就醬播提供機會，讓孩子可以多了解這個新興產業。」

通過這次捐贈活動，「就醬播」不僅為快樂學習協會的工作提供了一份重要的財政支援，也為孩子們提供了一個寶貴的機會，讓他們了解直播帶貨這一新興的就業領域，得以拓展視野，開創未來職業更多選擇和可能性。「就醬播」希望透過這樣的活動，為社會做出更多的貢獻，激發更多的年輕人投入直播帶貨的領域，實現他們的夢想。

活動中孩子們不僅參觀了直播現場，體驗到非常新鮮有趣的事情，還有機會學習如何擔任一個小小直播主。直播教父羅斯也在直播中拋磚引玉號召現場觀眾一起捐出新台幣40萬元，希望未來能夠有更多的企業和組織能夠支持「快樂學習協會」，共同陪伴照顧需要的孩子。