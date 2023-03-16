「向陽左岸 力行公益 」桃園市封街公益活動熱鬧登場

桃園市向陽公園日前3月11日至12日舉辦了一場盛大的封街公益活動-「向陽左岸，力行公益」，活動旨在幫助當地三家教養院募集善款，讓大小朋友們有一個快樂、幸福的成長環境。

此次活動由璟都巴黎社區主辦，國際扶輪3502地區桃園卓越社的副社長張凱博擔任活動總召集人。活動當天，吸引了超過5000人次的參與者，並且最終募集到了40萬元的善款，展現了桃園市民對公益事業的熱情支持。

在活動當天，超過40攤的文創市集和16台美式餐車為參與者帶來了豐富多彩的體驗。此外，精彩的舞台表演更是活動的重頭戲，其中包括晨曦武學的武術表演、開南大學熱舞社的精彩演出、魔術師的魔術表演以及YAMAHA音樂團隊的草地音樂季。這些表演吸引了眾多觀眾的熱烈響應，場面十分熱鬧。

大會募集共40萬善款交予教養院院長之合影。圖/主辦單位提供

活動總召集人張凱博表示，『非常感謝桃園市民和各界善心人士對這次活動的支持和參與。此次活動的成功舉辦，不僅為教養院帶來了實質的幫助，更凝聚了社區的力量，展現了桃園市民的愛心和熱情。』活動圓滿落幕，但公益事業的路還很長。希望這次活動能夠啟發更多人參與公益事業，讓愛與關懷的種子在桃園市茁壯成長。

張凱博說：『這是一次非常好的服務經驗，我希望能將這些經驗持續推廣下去，讓善的循環能夠生生不息。感謝桃園卓越扶輪社一起參與此次活動，一起拋磚引玉，以服務改善人生！』

副社長張凱博代表桃園卓越社捐贈1萬元善款並與三位院長合影。圖/主辦單位提供

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