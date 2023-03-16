伊蕾公益傳愛 百套服裝捐弱勢

台灣知名服裝品牌伊蕾集團，長期提供女性們時尚知性、舒適優雅的服飾，帶頭響應關懷女性公益貢獻行動，提供超過100套服飾給全台家扶基金會扶助家庭之女性照顧者們，號召全台伊蕾會員熱情響應公益，打造媽媽們自信美麗笑容。

伊蕾名店門市同仁親切協助家扶媽媽們服裝配搭。圖/業者提供

伊蕾集團行動獻愛心 鼓舞媽媽扮演多元角色

伊蕾集團服飾為台灣自創服飾品牌，成立至今已超過35年，有鑒於多年貼近女性消費者的市場觀察，女性跨足職場和家庭角色多元，為女性最強力後盾的伊蕾集團，希望藉由品牌服飾的擅長，用服飾的美麗力量，幫媽媽們注入正面能量，具勇氣與能量，面對生活中大小挑戰。

伊蕾集團經理陳宏元表示，「自己從小到大看著媽媽每天忙裡忙外，為家庭與工作付出，深感母親角色不易。加上我們客人多為家庭關鍵媽媽角色，此次凝聚集團力量，攜手家扶基金會，藉由美麗服裝能量，以女性之手給予溫暖和幫助，拋磚引玉，號召更多社會各界資源來支持這群需要關懷的媽媽們」。

用女人最懂女人用心 打造舒適多元穿著體驗

前來伊蕾名店台中永春門市的有南台中家扶中心幸福小舖培訓「福呷水餃」水餃班媽媽，經由家扶基金會積極輔導後獨立作業，水餃班的相對彈性工時，可兼顧照料生病家人或年幼孩童，未來期待穩定後能自行創業或受雇於人。

伊蕾集團更特別邀請到時尚穿搭達人浿機，了解媽媽特色與生活習慣後，現場為媽媽們提供超實在搭配。

眼光獨到穿搭哲學的浿機表示，「現在已是男女平權時代，社會期待與日常家務都多落在女性身上，當自己成為母親後，發現身兼多職角色轉換，更需要留一點時間給自己，自己照顧好，家庭氛圍才會更好！」

家扶媽媽們感動地表示，常常忙碌於家庭，較少接觸人群，感謝本次伊蕾集團的用心安排，適合自己的搭配，突破平常習慣的穿搭，迎接生活自信美好。

運用時尚穿搭達人浿機的時尚和色彩專業，讓家扶媽媽們輕鬆展現春夏時尚風情。業者/提供

伊蕾2023春夏新品從都市到戶外一應俱全 邀約會員一起響應公益

伊蕾名店春夏新品第一波首推「浪漫午後時光」，以玫瑰印花展現雪紡柔美旋律；此外，莫蘭迪色「療癒正裝」，打破傳統西裝剪裁，採平口領型、長版雙排釦背心、可拆式領巾視覺打造舒適宜人感，且採用了大地柔和色系布料做一呈現；「馬德拉孔洞刺繡」則點綴在部分經典商品中，讓單品增添摩登，將現代女性追求獨立自主、且知性優雅的自我風格展露無遺！

不論是漸層典雅蕾絲精緻套裝「大都會變奏曲」、結合大自然清新色調與經典套裝的輕時尚「風雅美學」、滿滿渡假風情交織丹寧元素的「城市島嶼」、輕便卻不失優雅的「都市旅人」、「山系光影」系列，充分引用大自然的療癒元素貫穿春夏兩季，讓生活與自然完美融合，深受大眾喜愛。

時裝不只是生活的一部分，更是態度的最佳展現。伊蕾集團邀約全台會員一起做公益，自婦女節起共計11天(3/8~3/18)，期間內至全台實體門市消費，每位會員不限消費金額，伊蕾集團則幫忙捐出$200元，邀約會員們一同共襄盛舉。