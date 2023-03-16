遠雄人壽辦公益捐血 3/18起全國11處用熱血傳遞愛

遠雄人壽連續8年攜手血液基金會舉辦公益捐血活動，今年自3/18(六)至7/30(日)於台東、嘉義、高雄、台北、台中、新北、桃園全國11處舉行捐血活動，展開5個月的熱血環台之行，並與品牌大使蔡健雅熱情號召民眾用熱血傳遞愛與良善，協助紓解血荒，拯救更多寶貴生命，一步步讓台灣社會更美好。

遠雄人壽長期投入社會關懷，即使在疫情嚴峻時，也不間斷地舉辦全國捐血活動，鼓勵民眾挽袖獻愛，協助支應醫療需求，紓解血荒，推動以來累計已於全國各地舉辦近百場「熱血一夏 就是愛分享」捐血活動，號召近6,000人挽袖、募集超過7,800袋血液、受助人次近24,000人，用實際行動讓愛生生不息。

為感謝民眾熱情參與，並讓每一場活動發揮實質影響力，遠雄人壽經常性結合在地友善小農、社福公益團體等資源，提供熱情捐血者各項好禮，為當地社區鄰里貢獻一份心力。今年迎接30週年，大方贈送「步步美好Empower Your Life陶瓷碗組」，祝福愛心捐血者「盛一碗山珍，添一碗關懷；添一碗海味，盛一碗祝福」，同時精心製作好禮開箱影片，官方粉絲團大放送，就是要吸引民眾踴躍響應。成功捐出一袋血即可救助3至4名病患，期盼大眾同心協力讓良善的正面力量，一步步擴散至台灣每個角落，幫助更多人與家庭獲得重生希望，活動內容及各地捐血點，請上遠雄人壽官方網站或FB粉絲團查詢。