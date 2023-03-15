從送報生到代銷女王 陳麗鳳有愛無礙回饋社會

翰昌機構董事長陳麗鳳，從一個送報的高職夜校生，蛻變成為帶領八家企業集團的董事長、勇奪北台灣代銷女王之美譽，沒有顯赫家世、出身窮苦農家的陳麗鳳身兼為人子女、為人母、人妻及人媳、公司經營者，並熱心投入社會做公益，成立「愛的文化教育推廣協會」長年關懷學校教育、服務弱勢、學習與傳承。

陳麗鳳董事長分享，從20歲進入房地產，34歲獨立開公司，見證過房地產業從民國70年開始的熱潮，一路歷經產業的高低起伏，堅持公司經營要正派實在，做事有遠見。勤奮忠誠，因此很多貴人在眼前出現，一路走來感恩惜福。當時受惠許多貴人的幫助，因此發願當自己有能力時一定要回饋社會，不僅擔任秀朗國小的家長會長，學習服務及付出的精神。陳麗鳳董事長強調，「別人家的孩子好，我們才會好，受人點水之恩，湧泉以報，在別人身上看到需求，是我們的責任」。

陳麗鳳董事長在2021年擔任國際獅子會台灣總會議長，對全國總監進行表揚，如今陳麗鳳把60歲當作人生的中繼站，透過致力慈善活動，回饋社會。將於3月16日晚上舉辦盛大的「歡喜60年一甲子」晚宴，由翰昌地產與驊利投資公司一起捐贈社會服務專用車，讓新北市愛的的文化教育推廣協會將社會的大愛，傳播到偏鄉的每一個角落。