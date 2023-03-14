歐德集團寵愛舊客戶 小隊長劉雨柔攜手偏鄉孩童「一起跑 愛相隨」

「寵愛歐德集團舊客戶 石門水庫櫻花路跑賽」2023年3月12日於石門水庫攜手歐德傢俱、優渥設計、巧寓舍計、歐眠床墊舊客戶，一起「路跑、賞櫻、享健康」，路跑大使劉雨柔也到現場，為這次受邀的新竹偏鄉橫山國小弱勢孩童加油打氣，久違的熱血開跑，讓所有人活力滿載，情緒沸騰。

歐德路跑大使劉雨柔(右)凌晨即抵達活動現場，與歐德集團總經理江衍欣(左)開心合影。圖／歐德集團提供

這次路跑活動歐德集團免費招待400多位舊客戶參加，一大早天還沒亮就開跑，有人扶老攜幼、有人帶著毛小孩、有人推著輪椅帶著身心不便的家人，在最美環湖路，一起跑享健康。此外，還邀請新竹縣偏鄉橫山國小孩童，參與路跑盛事，首次參加的孩子們都見識到路跑的魅力。

歐德集團愛心不落人後，邀請新竹縣偏鄉橫山國小孩童，參與路跑。圖／歐德集團提供

藝人劉雨柔說道「很開心受邀擔任歐德路跑大使，來到石門水庫好山好水好地方，呼吸新鮮空氣、欣賞美景外，為偏鄉孩子路跑加油打氣 「一起跑愛相隨 ! 」

歐德集團舊客戶400多位參加，一大早天還沒亮就開跑，在最美環湖路賞景，一起跑享健康。圖／歐德集團提供

歐德集團總經理江衍欣表示「在2021年歐德集團為橫山國小興建『幸福圖書室』，讓孩子擁有優質的閱讀環境，今天再續前緣邀請孩子一起路跑，整個活動溫情滿滿，更感謝所有愛護歐德的舊客戶熱情參與，希望大家跑得愉快、玩得開心。」

歐德路跑活動有人扶老攜幼、牽著毛小孩、與家人一起跑，強身又能增進感情。圖／歐德集團提供

這次參賽組別除了「5km歡樂組」、「10km挑戰組」，更新增「21km半馬組」，讓喜歡路跑的舊客戶踴躍嘗試，完賽後直說「長陡坡很有挑戰性，真的超累，可是跑完後，很有成就感!」，更有人跑出第一名好成績；還有舊客戶表示「因為攜家帶眷開跑，可以強身又能增進感情，歐德讓我家更幸福」。

這次賽事有「21km半馬組」，讓喜歡路跑的歐德舊客戶踴躍嘗試，完賽後直說「沿途上坡，真的超累，可是跑完後，好有成就感!」圖／歐德集團提供

攜家帶眷成功完賽，拿到獎牌及證書，歐德舊客戶開心合影。圖／歐德集團提供

其中有人最難忘的是「歐德貴賓服務區」看到熱騰騰的茶葉蛋，有客戶驚呼「有蛋!」，還有咖啡、專人服務攝影留念，填問卷送環保又實用的「地球木衣架」，讓他們大讚「成為歐德舊客戶好幸福」。