勞動部北區銀髮中心《銀髮人力再運用系列講座》開放報名

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心為鼓勵銀髮族重返職場就業，從3月至9月共規劃辦理6場主題講座，透過不同領域的名人以專業視角暢談銀髮職涯發展，打造銀髮世代獨具特色的人力價值，再創職涯扉頁。活動完全免費，歡迎對中高齡就業相關議題有興趣的民眾報名參加。

隨著國人平均壽命及醫療條件增長，人們活到百歲已經不再稀奇，如照以往定義的65歲退休年紀離開職場，仍有高達30年左右的餘生需要進行規劃。銀髮中心主任余璦君表示，許多年長者脫離職場後因缺乏社交與規律的生活，反而加速體能的退化或是帶來心理上的焦慮，隨著長壽時代來臨，傳統的生涯規劃也需要跟著改變，以因應越來越長的人生下半場。為了鼓勵銀髮人力再投入職場，銀髮中心於103年開始每年辦理銀髮人力再運用系列講座，邀請各界名人分享自身經驗以及人生態度，提供民眾更多參考與思考方向，進而幫助銀髮族開創身心靈皆富足的「第三人生」。

今年共辦理6場次，首場講座將於3月21日(星期二)登場，由專業空間整理顧問何安蒔老師以【職涯規劃不卡關 透過「整理」重新出發】為主題，帶領銀髮族透過居家整理與自我對話，並從過程中重新檢視職涯卡關的部分，找到人生下半場的意義與價值。後續5場次也依據銀髮族特質分享不同類別的職涯議題，鼓勵銀髮族為人生經歷續航持續進益，引導銀世代展開職涯藍圖新篇章，活動皆為免費參加，詳細活動場次資訊將隨時公布於銀髮中心官方臉書粉絲團( https://www.facebook.com/swd.wda )。前兩場講座即日起開放報名，名額有限，歡迎以網路( https://forms.gle/N3yJ4tzUkLnBPX2r6 )或電洽銀髮中心(02)7730-8878報名。