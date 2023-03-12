富偉總座蕭皕成榮任彰化縣蕭氏宗親會第九屆會長

彰化縣蕭氏宗親會今天（12日）舉行隆重的新舊任會長交接典禮，由富偉科技集團總經理蕭皕成接任第九屆新任會長，臺灣蕭氏宗親總會及各地蕭氏宗親會皆到場觀禮與祝福，彰化縣副縣長林田富也特別蒞場致詞與祝賀，新舊會長交接由臺灣蕭氏宗親總會總會長蕭明仁擔任監交人，第八屆會長蕭作忠將印信正式交接給新任會長蕭皕成。

彰化縣蕭氏宗親會第九屆會長由富偉科技集團總經理蕭皕成（圖中）接任，也是歷屆以來最年輕的會長。圖／陳仁義

彰化縣副縣長林田富（圖中）到場致詞與祝賀。圖／陳仁義

彰化縣蕭氏宗親會新任會長蕭皕成表示，加入蕭氏宗親會以來，在參與的大大小小宗親會活動過程中，深深感受到蕭氏宗親會有別於其他社會團體，而是一個傳承血脈與服務的社團，會友們加入的動機皆是為了血脈，而服務的對 象都是我們家人，所舉辦的活動都是在聯誼親情，更提醒宗親們要「飲水思源」，這也是蕭氏宗親會深具意義的社團宗旨。

彰化縣蕭氏宗親會第九屆新任會長蕭皕成會務團隊。圖／陳仁義

蕭皕成說，在科技快速發展的環境，大家能到的地方越來越遠，人與人的感情卻越來越疏遠，在這國際化的社會，很少有一個環境可以讓我們追本溯源、瞭解中華傳統文化及聯繫親友，且可教育子孫明白「孝順」的重要，而蕭氏宗親會就是一個可提供這些服務與傳承教育的社團，這樣的環境要讓它持續下去，需要宗親們共同來努力。

蕭皕成並表示，接任會長深感責任重大，將抱持著謙卑的心推動會務，持續加強宗親間的交流，並希望宗親們鼓勵親友多參與會務活動，讓他們有機會能更了解宗親會的意義與運作方式，爭取更多宗親的認同，也期盼各位宗長能不吝給予支持與指教，唯有大家一起努力改變與進步，宗親會才會越來越茁壯。

臺灣蕭氏宗親總會榮譽總會長、富偉集團總裁蕭文龍（圖左）與彰化縣蕭氏宗親會第九屆新任會長蕭皕成父子檔，多年來積極為蕭氏宗親們促進情誼交流與服務，並強化緊密血脈傳承，出錢出力，貢獻良多。圖／陳仁義

臺灣蕭氏宗親總會榮譽總會長蕭文龍在會中亦表示，現在蕭氏宗親會正推動「HBNI蕭氏企業」（Hsiao Business Network International），也就是蕭氏企業的人脈交際和商務引薦平台，成立「HBNI」是為了滿足對於不愛社交的人，直接談「商業合作」，藉由透過了解蕭氏企業的專業，會員互相推薦再經轉介紹，直接採取資源合作共享的模式，讓加入會員之間的人脈緊密結合，快、狠、準的幫助個人事業提升，目前預定將在全台成立北、中、南三個分會，並各推舉主持人，集合蕭氏企業合作發展，一起共享經濟共同成長。