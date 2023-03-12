蘇金樹當選中華液壓協會理事長

中華液壓氣動協會第13屆第一次理監事聯席會議，及第13屆理事長選舉，在理監事及會員的一致支持下，第一副理事長蘇金樹（奇賓公司董事長）最高票(60)當選第十三屆理事長，並於12日在高雄漢來巨蛋舉行第十二屈、第十三屆理事長交接典禮。



中華液壓氣動協會歷任理事長左起胡伯服、翁育睿、蘇金樹、謝琍琍(高雄市社會局長)、凃志興、謝文傑合影。

卸任理事長胡伯服表示，經過全體理監事及全體會員投票，由第一副理事長蘇金樹當選新任理事長，在此先祝賀蘇理事長。我的階段性任務已經完成，有不足的地方尚請見諒，希望下一任作得更好。

新任理事長蘇金樹表示，感謝胡理事長三年來為協會全力以赴，勇於承擔，雖然巧遇疫情期間，仍不惜代價改變了協會的制度，使協會走向穩健的發展，將來留下更多的光彩。以及將協會推向高峰，做好會員的服務，且留下了一百多萬基金，留給新任理事長作為會務發展的後盾。

蘇金樹表示，現在不好的環境下，企業要生存永續發展實屬不易，唯有企業不斷求知，創新，研發跳脫舊有的框架，才能走出更光明的道路。未來將盡力做好理事長的職責，做好會員的服務，辦理專業講座，提高協會知名度，為會員追求福利，怎樣增強會員的競爭力，透過與學校產學合作，社團，企業參訪促進產官學界講座學習的機會。也會請協會人員在電腦，網站更新，加強視訊方面，協助協會運作，加強對會員的服務。