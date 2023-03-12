南投竹山「白色情人節闖關活動」情侶牽手見證愛情

「白色情人節闖關活動」有3對珍珠婚、金婚、鑽石婚夫妻檔，共同見證愛情歷久彌新的珍貴。圖／許俊揚

南投縣竹山鎮公所於今(12日)假下坪吊橋自行車步道舉辦「白色情人節闖關活動」，邀請情侶牽手闖關見證愛情，共有137對情侶及夫妻檔參與該活動。其中，更有3對珍珠婚、金婚、鑽石婚夫妻檔，見證愛情歷久彌新的珍貴。

珍珠婚的竹山鎮鎮長陳東睦賢伉儷。圖／許俊揚

該活動除竹山鎮鎮長陳東睦親自出席外，南投縣政府機要秘書林孟麗、立委蔡培慧辦公室主任廖昱榮、南投縣議員吳瑞芳、陳玉玲，及竹山鎮鎮民代表會主席林賜學、副主席張秋淋、代表曾國印、楊美紅、張彩珠、賴信宇，以及竹圍里里長林志榮、桂林里里長林金賓、下坪里里長余志嘉、中和里里長林盈材等眾多嘉賓亦親臨現場祝賀。

「白色情人節闖關活動」共有137對情侶及夫妻檔參加。圖／許俊揚

竹山鎮鎮長陳東睦表示，下坪吊橋自行車步道經整治之後，沿途栽種許多垂枝女貞，每到3月開花期，就會綻放成串雪白花朵，可說美不勝收，已成為熱門的旅遊打卡景點。這次藉由白色情人節的到來，舉辦相關活動，願天下有情人終成眷屬。陳東睦特別強調，今年來不及報名的情侶，記得明年要把握機會，搶先報名。

南投竹山下坪吊橋是極熱門的旅遊打卡景點。圖／許俊揚

「白色情人節闖關活動」共安排4個活動關卡，邀請情侶一同牽手闖關。報到後欣賞完表演節目及情定竹山白首成約見證儀式後，即進行「竹想告訴妳」關卡，拿起大聲公進行愛的表白，接著步行到下坪吊橋進行「竹想和妳在一起」關卡，擺出恩愛姿勢拍照，然後走到下坪吊橋另一端，進行「竹竿舞默契大考驗」及「竹數竹數在哪裡」，數出有幾株竹子在垂枝女貞中，完成全數關卡即可獲贈竹山地瓜、金針菇、金莎花束等禮品，最後還可拿到愛情鎖鎖在橋上，讓參與活動的情侶及夫妻釀發出濃濃愛意。