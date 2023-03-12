台灣達思為新竹「將軍村食物森林」挹注綠色永續價值

連續4年贊助養護660坪戶外食物森林，2023年植樹節活動「帶小樹苗去旅行」 獲熱烈響應

台灣達思(3/10)攜手行政院農委會林務局新竹林區管理處、新竹市環境保護局、厚食聚落農食合作社及新竹學校團體，針對2023年植樹節共同舉辦環境永續行動日「食物森林換新衣」+「帶小樹苗去旅行」活動，透過贈送1000株台灣原生樹苗及邀請青年學子為「將軍村食物森林」戶外公有綠地、種植綠化植栽推廣正確植樹觀念，同時藉由贈苗儀式及園藝專家，帶領鄰近國小學生為食物森林補種植物，維持永續生態，從小培養環保理念，將永續概念深植日常生活中。

新竹「將軍村食物森林」佔地超過660坪，主要仿效天然森林的低碳設計，在城市中建構綠化生態空間，以達到糧食生產與生態綠化的目的，於綠化都市的同時，也為一般民眾提供耕種採食的趣味體驗，吸引大眾對環境議題之關注。園區除擁有食物森林志工隊進行導覽解說，亦聘請認證專業人員照顧樹木及植物，同時優先聘用弱勢團體負責清潔維護。平日除廣邀周邊學校參訪，作為戶外教學主題，更與鄰近大學合作USR計劃推廣食物森林概念，同時透過「將軍村食物森林」社群網站維運與群眾即時互動。台灣達思自2020年起贊助園區養護維運，展現在地CSR理念的落實，同時進一步實踐對聯合國永續發展目標(UN SDGs)之承諾。

32位國小生參與環境永續教育宣誓我植樹我驕傲。圖/主辦單位提供

達思亞洲區資深副總裁暨台灣區總經理沈森永表示：「達思的願景與使命，是透過廢氣和廢水處理技術之研發，維護空氣與自然水體的潔淨，目標是在產業成長和自然資源保存間取得最佳平衡，確保全球繁榮和社會發展，維護人類和環境的健康。達思於1991年創立迄今，不斷致力將全球的成功回饋在地，而台灣達思成立25年來，也已成為台灣半導體產業重要的合作夥伴之一。除了協助台灣產業的成功，達思也希望能為環境保護盡力，因此未來仍會持續透過食物森林的贊助，讓綠色價值不斷延續。」

達思對於「將軍村食物森林」場域之年度養護工作將持續透過照顧城市樹木、開設課程傳遞永續生活知識，培養民眾成為友善環境的實踐者，同時也為人們創造參與保護環境的機會。將軍村除將環保深化為人們的日常，並可持續為新竹巿民提供乾淨的空氣及休間空間。而為環保紮根，達思也將持續支持校園團體學習，引導學生將永續知識轉為節能減碳行動。2023年食物森林參訪活動並計畫推廣至鄰近12所學校。