華銀攜手台大管院辦「75週年校友重聚園遊會」

邀大提琴家張正傑演出，用音樂與花季陪伴校友校園走春

華南銀行11日與台灣大學管理學院共同舉辦「75週年校友重聚園遊會」，適逢臺大杜鵑花季百花盛開，本次活動不僅結合校園走春健走及親子園遊會，還邀請到國內知名的大提琴家張正傑老師舉辦「調琴高手～大提琴家張正傑音樂會」，華南銀行董事長張雲鵬、總經理黃俊智、台灣大學校長陳文章、副校長丁詩同，及管理學院院長胡星陽都到場熱情參與，與台大師生校友及分行貴賓客戶闔家共賞同樂，透過古典旋律搭配童趣歌謠，奏出美好回憶新樂章。

華南銀行長期支持藝術文創，推動社會公益，本次與台大管院合作舉辦校友園遊會，積極落實在地經營及社會共好，為了讓所有貴賓獲得更多元豐富的身心感受，活動中特別設計「嘩仔彈珠台」及「九宮格金臂人」等熱鬧吸睛的互動遊戲攤位，還邀請到大提琴家張正傑老師蒞臨演奏，如同作曲家海頓說：「藝術的真正意義在於使人幸福，使人得到鼓舞和力量」，希望藉由悠揚樂曲，拉近彼此的心，擁抱生活的美好，持續將優質音樂推廣到社會每個角落。

張正傑老師為國內知名大提琴家，同時也是一位實踐社會關懷的音樂家，演出形態廣泛多元，近年來更在親子音樂教育上有諸多著墨，以原創性十足的趣味旋律征服無數樂迷。今日「調琴高手～大提琴家張正傑音樂會」中，張正傑老師聯手鋼琴家呂冠葶及抒情次女高音鄭海芸共同登台演繹多首經典名曲，還特別揉合台灣民謠「白鷺鷥」、「杜鵑花」及兒歌「兩隻老虎」等曲目，與校園熱鬧的春景相互輝映，現場驚喜連連、讚嘆不斷，不少人紛紛表示意猶未盡，期待每年都能參與這場美妙盛會。

華南銀行長期投入社會公益，積極落實社會共好，由上而下持續深化ESG永續治理理念，希望在創造企業價值與利潤的同時，能善盡企業社會責任，與這塊土地上的人民共同成長茁壯，守護寶島臺灣的每一份希望與美好！