台灣尤努斯基金會舉辦2023 YSBC聯席會 攜手大專院校推動三零社團

台灣尤努斯基金會舉辦「2023 YSBC聯席會」今(10)日盛大登場，由基金會攜手全國十餘所大專院校尤努斯社會型企業中心交流的年度盛會，分享2022年YSBC卓越成效及未來規畫，且展現出社會型企業及大學社會責任USR計畫推動成果。

諾貝爾和平獎得主、格萊珉銀行創辦人穆罕默德．尤努斯博士非常重視台灣YSBC年度聚會，特別在線上為送上祝福及勉勵。聯席會中邀請臺北市市長蔣萬安辦公室主任王誌慶、新北市政府青年局局長錢念群、基金會榮譽顧問、前行政院長毛治國及榮譽顧問邱仲仁大使擔任致詞貴賓，尤努斯基金會副董事長林函瑢、董事何介舜、廖昶超、連潔妤、許芳瑋與慈濟基金會副執行長劉效成皆親臨現場且熱情支持。

台灣尤努斯基金會舉辦2023YSBC聯席會，邀請全台YSBC學校齊聚交流，分享YSBC社會型企業推動成果及未來展望。圖／台灣尤努斯基金會提供

基金會董事長蔡慧玲表示，目前全球102所深耕大學校園YSBC，其中有13所來自台灣，居全球之冠。全球知名大學如巴黎高等商業研究學院、亞洲理工學院、歐洲商學院、新加坡國立大學等皆設置YSBC推廣社會型企業。加入YSBC可獲得參與國際學術論壇發表機會，更可讓學生走向世界舞台，與全球的學生交流學習。

執行長王絹閔表示，尤努斯教授鼓勵學校將三零任務(零貧窮、零失業、零淨碳排)理念推廣至校園，今年初舉辦首次尤努斯扎根營獲得廣大回響，未來也將會持續推動相關計畫且鼓勵更多青年熱情參與。

孟加拉尤努斯中心提出3ZERO CLUB三零社團計畫，自18至35歲青年、每組5人，間隔不超過七歲即可成立三零社團(https://3zero.club/）；第三屆台灣尤努斯創新獎今年4月將正式啟動，分為社會組與學生組，總獎金65萬元，期望全國各大專院校的青年學子及年輕社企都能踴躍報名參加，詳細資訊請鎖定基金會官網及臉書。

2023YSBC聯席會由長榮大學教授劉嘉麒、金門大學教授蔡亮、屏東科大副主任王韻、高雄科大國際事務長曾文瑞、秘書室專門委員李振宏、教授林英星、東吳大學主任葛俊佑、執行長王祥鑫、臺中科大主任黃健哲、臺北商業大學院長張旭華、顏嬿真教授、中原大學林欣慈博士、勤益科大主任鄧美貞、致理科大院長劉芬美、執行長洪大翔、副主任沈穎倫分別代表各大學尤努斯中心出席此盛會，且熱情分享成果及年度計畫。另外臺灣大學名譽教授江炯聰、臺中教育大學院長林欣怡皆出席與會交流，期待共同攜手青年學子積極投入社會創新創業行動，致力推動尤努斯三零志業目標邁進。