U.CR+「社福永續發展協會」為大理國小辦「植樹節記者會」

我們還能為下一代做什麼？「社團法人中華民國社福永續發展協會」張火木祕書長，與台北市大理國小楊聖哲校長一起動員全體師生於3/11上午十點於校內舉辦植樹活動，並且共同種下66顆樹苗，取其寓意「六六無窮，生生不息」作為永續發展的起頭。

U.CR+ 必和創意公司蔣琦瑤總經理在場表示，公司在運動機能服飾落實環保回收與回收材料應用外，未來將與社福「永續發展協會」合作以研究計畫委託文化大學與中原大學，針對ESG及CSR企業永續及社福議題，提出多元解決政策白皮書，提供產官學研之建言。

文化大學王淑音副校長表示，文化大學是全國少數擁有樹林的大學，覺得本活動能喚起大自環保認識植栽的體驗教育，並經由AIOT登入紀錄種植時間、地點和姓名並當場拍照永存，完成樹種履歷並保留了親手植下樹苗的活動紀錄。王淑音副校長認為這場活動別具意義，小朋友與熱愛環保人士對於環保永續有共識並一同完成植樹活動。

「社團法人中華民國社福永續發展協會」祕書長張火木教授，與大理國校楊聖哲校長動員全體師生舉辦全國植樹節活動。業者/提供

社福永續發展協會陳宇華理事在場親自教導小朋友植樹要點，在樹苗種植前要把包覆塑膠剝離後才可植栽，並建議要讓樹苗正常生長不要用支架，避免日後樹苗成長期間有依賴性，日後才能健康成長。

大理國小楊聖哲校長表示學校正以一步一腳印穩定朝向聯合國永續發展目標SDGs (Sustainable Development Goals)，關懷生命課題、珍愛地球資源，培育未來主人翁成為新世紀卓越優質人才。本次植樹活動讓小朋友體驗到關懷自然和照護樹苗的責任，並且從中正向成長與人文關懷的養成。大理國小家長會蔡天昇代表表示萬華區隔代教養普遍存在，這次活動能培養小朋友認識大自然樹苗成長軌跡，能為小朋友的未來成長留下自我認同與照護是重要的成長歷程。期待本活動能啟發學習的動機與居家協助關懷長輩，激發出來環境整潔的使命感。

協會陳宏美秘書(右)文化大學王淑音副校長(中)，大理國小楊聖哲校長(左) 與小朋友一起種樹。業者/提供

社福永續發展協會張火木秘書以自身家鄉為例，七十年來胡璉將軍深受金門地區百姓敬愛有加，昔日將軍於荒島上種樹造林、廣設國民學校，遺愛地區百姓數十年，逝世後還將自己的骨灰撒在金門海域，早已載明於史冊。期待金門未來也能共襄盛舉這件非常有意義的活動，這不僅僅是「十年樹木」的活動，而是「百年樹人」的大工程，與地球共同永續發展是人人有責的大事。