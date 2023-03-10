竹北葛朗愛心公益月獲熱烈迴響

三月的竹北，葛朗餐飲集團舉辦熱血暖心之公益月，集結大家的愛心以公益接力方式，提供予需要幫助的相關機構。在疫情告一段落後，葛朗集團極積籌劃公益月以回饋社會，希望藉由在地品牌的小力量，號召員工及顧客一起傳遞愛心，目前各活動亦成果豐碩。

本次葛朗集團合作的公益活動單位包括：台灣之心關懷動物協會、社團法人舊鞋救命國際基督教關懷協會、台灣世界展望會、新竹捐血中心。經由熱心民眾與圑體的口耳相傳，大家有錢出錢、有力出力，各單位舉辦的活動都獲熱烈迴響，讓主辦方們都深刻感動。3月1日開跑的浪浪不哭愛心零錢箱，將於指定品牌櫃檯旁放置零錢箱，為流浪動物絕育而努力，目前持續募款中，需要大家共襄盛舉。

位於好旬日食門口成立的舊鞋救命募集站，受到竹北民眾廣大愛心捐助。圖／黃志偉

3月6至12日於斑馬文興店前特別設立舊鞋救命募集站，活動前3天就已超過250雙鞋子的捐贈，讓活動單位都覺得驚訝，在短時間募集那麼多雙鞋子，也代表著大家的愛心和熱情。所募得的鞋子將全數交由舊鞋救命國際基督教關懷協會捐至非洲國家，由於多數非洲人以赤腳生活，因此容易感染沙蚤，穿上保護雙腳的鞋子為最佳杜絕方式，因此葛朗自主聯繫單位並設立募鞋站便民捐鞋，從台灣到東非，讓遠渡重洋的二手鞋成為無國界的愛心。

葛朗集團總部行政同仁一起前往捐血。圖／黃志偉

再者，自3月8日起葛朗集團與新竹捐血中心合作，由於近期醫院血庫吃緊，以竹北號定點捐血車為據點響應捐血活動，如民眾前往捐血即贈土沃地瓜球兌換券乙張，希望藉此小小回饋善心捐血的民眾。接下來，在3月14日舉辦企業飢餓12體驗，參與者將禁食12小時並捐出當日100元餐費。如此一連串的公益活動，讓竹北美麗的三月天，熱心和熱血都熱情動起來。