全家福生活館感恩茶會 公益回饋展心意

本著「取之社會，用之社會」感恩的心，全家福生活館今(3/8)日舉辦感恩茶會，會中舉辦公益基金捐贈「財團法人癌症基金會」活動，展現全家福健康排油煙機為社會大眾健康所盡的一分心意。

此次「感恩茶會活動」，緣起於全家福生活館主力產品-健康排油煙機為婦女朋友日常生活為家人準備餐點維護健康重要的廚房用品，本著回饋的理念，從去年10月1日到12月31日止，全家福總共賣岀20幾台特斯拉級排油煙機，全家福油煙機客戶只要購買一台，全家福發願捐1000元予財團法人癌症基金會協助病友，並在3月8日舉行捐贈儀式將累積的款項捐予癌症基金會，期為社會盡一份心力。

全家福生活館產品系列有排油煙機、系統廚具、熱水設備、烘碗機及淨水設備等，以及，全家福健康排油煙機已獲台灣優質產品金牌獎，排油煙機之保全裝置亦取得專利。

全家福生活館總經理籃原達。圖／李淑慧

全家福生活館總經理籃原達為國際青年商會中華民國總會全國特友會2023總會秘書長、中區會財務長，籃原達說，「此次活動重點在於每賣出一台我們的內心就會很開心，因為我們又協助一個家庭主婦的健康狀況，協助一個家庭的幸福」。

籃原達說，全家福推動公益從未停歇，自3/8婦女節至5/14母親節則繼續第二梯次的活動，期許在這公益之路能匯集更多力量助益更多需要幫助之友。