WBC義大利隊祝世界和平 皇家NTC商務中心推外交

2023世界棒球經典賽(WBC)睽違十年重返台中，正式賽2023年3月8至12日將在台中洲際棒球場開打，台中市政府誠摯邀請台灣民眾一同來台中共同捍衛主場，為中華隊加油！

世界棒球經典賽2023年3月8起將在台中洲際棒球場展開A組賽程，台灣所屬的A組還有巴拿馬、義大利、荷蘭和古巴隊。世界棒球經典賽各隊陸續入住台中後，受到台中市民熱烈的歡迎，所到之處也備受球迷關注，尤其帥哥雲集的義大利隊，在總教練Mike Piazza的帶領下穿過台中市街道，引起民眾注意，原來是參加皇家NTC商務中心安排的彌撒，由沙鹿天主堂安德森神父帶領隊員虔誠祈禱。神父除了禱告儀式外，也勉勵隊員向著目標努力奮戰，更祝福平安及世界和平。

由於疫情關係，許多賽事被迫停止，好不容易解封，各類活動逐漸活絡，世界棒球經典賽帶給台灣民眾歡欣鼓舞的心情，正是平安與和平之下才能擁有。

圖/皇家NTC商務中心

棒球雖然不是全球最熱門運動，在台灣卻是名副其實的「國球」，台灣人熱愛棒球，可謂全民為之瘋狂，台中更是台灣棒球最重要的基地，有世界棒球之都的美譽，台中市民人情味十足盡所皆知，對於外國球隊的到訪無論政府單位或民間團體皆熱情招待。

皇家NTC商務中心林執行長表示，義大利隊員對皇家高雅的場地及親切的服務印象深刻，總教練更盛讚活動的安排充滿喜樂，民間的力量確實對國民外交有很大的幫助。

『皇家NTC商務中心』位於大台中最具地標性的商辦大樓，可以輕鬆舉辦各類會議及活動，優點包括，位處於台中新市政區商業地帶交通便捷、高規大樓門禁管理客戶安心、擁有絕美景觀豪華氣派交誼廳供客人休息時間使用及完整的高規會議室設備，活動可獲得最大支持及舒適高質感裝潢，讓客戶備受尊榮。

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