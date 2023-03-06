華銀董座張雲鵬今率高階主管熱心捐血 該愛流動

華南銀行舉辦「華南熱血，讓愛流動」公益捐血活動，首場於112年3月6日在華南銀行總行大樓舉行，由董事長張雲鵬偕副董事長林知延率領高階主管群共同為公益捐血活動揭開序幕，號召所有同仁、或至銀行洽公之民眾及信義區鄰近公司行號，一同挽起衣袖，捐出熱血。

華南銀行已連續6年響應醫療財團法人血液基金會推廣之公益捐血活動， 今年度更擴大舉辦，陸續於6月16日、9月22日及12月4日每季皆舉辦一場，共計4場，邀請同仁及民眾共襄盛舉。凡參加本活動並捐血成功民眾就送實用精美小禮「樂扣樂扣耐熱玻璃保鮮盤」1組(數量有限喔!)，歡迎所有民眾一同熱情響應捐血活動。

華南銀行特別將今年訂為「華南銀行 熱血年」號召全體同仁踴躍捐血，為了讓全國各地分行同仁能共同參與捐血義舉，此次結合醫療財團法人台灣血液基金會，只要在3月6日至12月4日期間，至全國各地捐血站完成捐血，並於財團法人台灣血液基金會網站捐血人專區登入，回傳捐血紀錄證明，華南銀行將另為同仁加發超商商品卡，鼓勵同仁響應捐血，同時促進自身新陳代謝，補充滿滿元氣，一同維持臺灣血庫供血量之穩定，用熱血讓愛流動。

華南銀行重視ESG永續理念，也深知繁榮安定的社會是國家穩定發展的根基，唯有與社會共好才能永續發展，長期以「公益參與」、「知識推廣」、「藝術文創」及「體育發展」為首要公益目標，在追求獲利之同時，更積極參與社會公益，持續照護年長、心智障礙者及弱勢族群給予陪伴及關懷、並提供國內人文藝術、基層體育等多項活動實質幫助，期能與全民共同為社會盡一份心力，共創美好未來。