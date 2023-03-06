全球人壽辦企業主題日 ESG精神支持桃園璞園領航猿開打

全球人壽副董林文惠開球，實際行動支持台灣職籃發展

秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽連續三年贊助桃園璞園領航猿籃球隊，今年更將ESG企業永續的精神帶入球場，日前攜手桃園璞園領航猿籃球隊舉辦全球人壽企業主題日暨「黛上賓VIP保戶活動」，邀請全球人壽副董事長林文惠代表開球，且號召全球人壽VIP保戶到場為球隊加油。現場也透過各項活動推廣永續生活，以ESG企業永續之力應「猿」，透過實際行動支持台灣職籃發展，彰顯對台灣體育發展的愛與責任。

全球人壽長期支持台灣體育發展不遺餘力，不僅深耕各項基層運動，更結合公益活動，實現「因為愛 責任在」的品牌理念，今年進一步將「永續」精神融入全球人壽企業主題日，活動當日入場不僅可免費獲得桃園璞園領航猿聯名環保杯套，球場主題商店亦提供全球人壽環保購物袋，減少塑膠或一次性包裝袋的使用；全球人壽更於現場設置企業品牌攤位，準備豐富活動與好禮回饋球迷，邀請球迷進場看球賽、共享永續生活。

全球人壽以實際行動支持台灣職籃發展，圖為全球人壽林文惠副董事長（前右4）、桃園璞園領航猿陳信安總經理（前左4）與球隊合影。圖／全球人壽提供

而企業主題日除了環保永續活動之外，也邀請VIP保戶共襄盛舉，提供免費入場門票及專屬保留席，並贈送PLG x MWD聯名餐點，現場還有樂活寶和Pilots Crew攜手企業VIP保戶共同應援，讓保戶擁有最優質的服務及運動賽事體驗。

全球人壽從2009年開始支持國內外各項棒球賽事、促成多項國際棒球賽事交流，期望能提升台灣的國際能見度；此外，全球人壽長期贊助國內多項體育活動，涵蓋範圍包括各級棒球、籃球賽事，2021年體育活動參與人數13萬2,113人，總投入金額914萬1,188元，更因此獲得獎項肯定，從2018年至2022年連續5年榮獲「體育推手獎-贊助類金質獎」的殊榮。

全球人壽認為，贊助運動賽事不但能培養出頂尖的運動選手，也能提升全民運動的能量，透過運動達到促進健康、穩定情緒、紓緩壓力等作用，帶來提升身心靈的各種正向影響。

全球人壽企業永續報告中幸福社會篇章的一環就是「推動體育發展」。全球人壽將運動結合公益視為使命，以鼓勵運動的方式呼籲民眾愛護身心健康，同時也能帶動做公益及關懷社會弱勢的愛心，企業永續、社會永續，以成為保戶最信任的終身夥伴為職志，用「愛與責任」的承諾回應每一份信任，全心照顧需要的人，共享永續生活。