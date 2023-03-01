貝里斯文化暨婦女月開展 藝窺女性力量與勇氣

為慶祝國際婦女節，貝里斯駐台大使館攜手國家圖書館自3月1日起推出為期一個月的「文化暨婦女月-木雕與藝文展」。3月1日貝里斯駐台大使碧坎蒂邀請外交部俞大㵢次長、國家圖書館館長曾淑賢、駐台使節及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達等各界貴賓出席開幕儀式，並將馬雅原住民婦女手工縫製的桌巾，親贈駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓等女力代表，讚揚她們在各領域的卓越成就。

為了配合本年的國際婦女節，在台展現貝里斯「女力」，貝里斯駐台大使館特別委託貝里斯國家歷史文化研究所（NICH）邀請三位貝里斯雕塑家，以「啟發」（INSPIRE）為創作理念，雕塑出六個代表貝里斯女性堅韌本性、勇於面對挑戰，且充滿母愛光輝的雕刻作品，透過她們的故事，讓參觀的民眾可以感受到貝里斯女性的豐富情感與人生價值。

6位在台各領域的傑出女性受頒馬雅手工桌巾，表彰她們的專業表現與傑出貢獻。圖／業者提供

貝里斯駐台大使碧坎蒂在開幕儀式中除了表揚貝國第一位女性總督高登女爵士(Dame Minita Gordon)以及發展、家庭及原住民族事務部部長葛雷絲女士(Dolores Balderamos-Garcia)外，她也提到自己長期致力於社區發展、女性賦權及國族建構等重要議題，盼透過這次展出的藝術作品，讓大家看見女性的貢獻，提升婦女議題的能見度。

外交部俞大㵢次長出席開幕致詞時提到，貝里斯婦女近年對於當地文化、政治與社會發展有極大貢獻，尤其在貝里斯參眾議院兩位優秀女性議長努力倡導婦女權利與性別平等之下，越來越多婦女已成為社區和國家的重要支柱；日前貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜受邀訪台，分享台貝共同推行的「拉美及加勒比海婦女賦權計畫」成果時提到，性別平等是落實社會和平、繁榮及穩定的重要基石，沒有婦女的參與，社會機制就無法順利運作。台灣和貝里斯對於婦女賦權有著相同理念，未來將攜手努力促進婦女的權利，構建平等、安全的生活環境，讓女性在家庭、社會中發揮其力量，創造更美好的明天。

國家圖書館曾淑賢館長則表示很榮幸能成為貝里斯文化交流的堅實夥伴，合作推出以女性為主題的特展，透過藝術將台貝兩國人們連結在一起，讓雙邊情誼更上層樓。她也感謝貝國藝術家們特別為這次展覽所創作的精美雕刻品，讓台灣民眾藉由作品看見貝里斯女性的堅毅力量與美麗靈魂，日後國圖也將持續推動邦交國文化交流，提供國人多元的異國文化饗宴。

貝里斯駐台大使館在活動中也特別將貝該國馬雅原住民親編的手工桌巾頒贈給在場6位在台各領域的傑出女性，包含現任駐台使節團團長的聖文森及格瑞那丁柏安卓大使、澳洲辦事處露珍怡代表、美國在台協會孫曉雅處長、2021-2023年屆台北市迎新會田陳毅君會長、國家圖書館曾淑賢館長及貝里斯駐台碧坎蒂大使，以表彰他們的專業表現與傑出貢獻。

本活動除了空運來台的女性木雕作品外，現場也展出包含現任也是第一位瑪雅裔總督、第一夫人、現任駐台大使碧坎蒂及參、眾議院議長在內的18位當代貝國女性代表事蹟牌；另外在台難得一見的貝里斯的傳統手工藝品與服飾，以及當地10位藝術家上（111）年以台貝文化為主題，結合美食、建築、宗教與日常生活等議題創作出10幅呈現兩國文化共融的精彩畫作都同時展出，傳達了台灣與貝里斯人民及傳統的相互連接，也反映共同的美好友誼。此外，還有數十本貝里斯系列叢書提供民眾翻閱，內容包括探索貝國的奇異野生動物、古老文明、海洋生態和文化大熔爐等，帶領台灣朋友從各角度認識這個美麗的友邦國家！