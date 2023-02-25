華新醫材玉皇大帝鄭成功文化祭 熱鬧登場

嘉義縣溪口鄉開元佛殿祀奉鄭成功主神，即玉皇大天尊「玄皇高上帝」，在2月25日鑾巡訪宮駐駕彰化田中華新口罩觀光工廠，華新醫材集團鄭永柱董事長懐著衷心感謝的心情，從2月25日開始至28日於華新口罩觀光工廠，擴大舉辦「2023玉皇大帝鄭成功文化祭」祈福活動，同時紀念鄭成功開台360周年。

華新醫材集團董事長鄭永柱、彰化縣副縣長林田富、縣議員鄭俊雄一同上香祈福。圖/業者提供

民間所熟知的玉皇大帝(天公)即為「中天玉皇大天尊」，為法統三界之總主宰，有統帥萬神的最高權位，順應天時氣運之轉變而依例推薦適當神明擔任。近百年來延平王鄭成功以「開台聖王」之神威，渡化眾生，撫慰百姓，指點迷津，神格高尚，萬古流芳，更因有累積四世的功德與忠孝節義情操，接續傳承第十八任玄靈高上帝「關聖帝君」之忠義精神與浩然正氣，正式綬任「第十九任中天玉皇大天尊」，懿封「玄皇高上帝」，即為第十九任「天公」之位，表彰延平王鄭成功累世忠孝仁義的精神與典範。

玉皇大帝鄭成功文化祭，與會貴賓一同上香祈福。圖/業者提供

鄭永柱董事長表示，這次玉皇大天尊鑾巡的因緣非常難得，集團特別擴大辦理玉皇大帝鄭成功文化祭活動，於觀光工廠舞台區有迎請玉皇大天尊「玄皇高上帝」、彰化鄭成功廟「開台聖王」、溪州成功「國姓宮」、大庄「開天宮」、田中乾德宮「田中媽祖、開台聖王」等神尊駐駕，提供各界民眾至現場上香祈求平安。

玉皇大帝鄭成功文化祭，陳美娥有氧舞蹈教室太鼓演出。圖/業者提供

此外文化祭活動更有其他精采活動及演出，民眾只要捐出五張發票(112年1-2月未兌獎之發票，不限定館內發票)，先上香祭拜祈福後，就可參加擲筊抽紅包，每回合限三次擲筊機會(每人限一次機會)，募捐所得發票全數捐贈予創世基金會斗六分院

另有玉皇大帝口罩、成功口罩、發財錢母、豐富的獎金及獎品，歡迎民眾踴躍來共襄盛舉，試試手氣拿大獎，一起欣賞延平王鄭成功文化史蹟展示，認識民族英雄鄭成功歷史故事，以及體驗成功周邊商品，如成功咖啡、啤酒、洋芋片、爆米花等，好吃好玩又可以拿大獎，今年228連假期間歡迎各地民眾蒞臨參觀華新口罩觀光工廠。