中油桃煉廠有愛，攜手華山關懷孤老

桃園煉油廠於23日上午舉行「中油桃園煉油廠關懷弱勢睦鄰宣導活動」與華山基金會攜手關懷長者，由桃園煉油廠王昭彬副廠長率隊，前往華山社會褔利慈善事業基金會桃園1愛心天使站表達對於社服人員的感謝，並贈送中油生技洗碗精共2,600瓶等實用民生物資，華山基金會由李紹恩站長代表接受，並致贈感謝狀。

中油桃園煉油廠長期奉行公益、關懷弱勢堪稱企業表率。

桃園煉油廠秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，捐贈中油生技產品，提供年長者做為餐具及環境清潔消毒等使用。配合華山基金會全桃園設立16個愛心天使站，轉送給全桃園超過1,000名的年長者，李紹恩站長表示:「感謝中油公司桃園煉油廠致贈洗碗精，可以幫助老人家減少生活的開銷，是非常有意義」。王昭彬副廠長說:「做為一個好鄰居，我們有責任為社會貢獻心力，感謝華山基金會持續的付出，長期照顧年長者，真的很不容易，希望桃廠可以有更多的機會參與，共同服務這群年長者」。

桃園煉油廠王昭彬副廠長特別感謝華山基金會持續照顧三失老人，常年提供關懷訪視、修繕、送餐、陪同就醫、家務服務、發放物資等貼心的關懷，實際走訪發現，各地分站點已成為許多年長者的第二個家，希望能藉此次提供的洗碗精產品為長者貢獻一份心力。