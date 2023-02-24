江和樹邱于珊邀千人連署 增建大坑步道便民設施

台中市大坑風景區有十條難易不同的登山步道，風景秀麗，不只是台中人的後花園，每逢假日都會有來自各縣市的大量遊客前來登山、遊憩、享用美食。其中又以大坑九號觀光步道最廣為人知。依據交通部觀光局「106-110年國內主要觀光遊憩據點遊客人數月別統計」，106年:124萬人次、107年:289萬人次、108年:289萬人次、109年:330萬人次、110年:124萬人次，近五年平均為231萬人次。

然而，擁有這麼多觀光人潮的大坑風景區，卻沒有一個遊客服務中心，讓遊客可以享有舒適的休憩空間，並了解大坑風景區整體旅遊亮點，彰顯市府服務效能。另外，目前之公廁數量明顯不足，建築也顯簡陋有礙觀瞻，而且衛生清潔欠佳。公共廁所的環境代表一個城市的形象、人民的素質及政府行政效率的好壞！也有許多地方的公廁融入當地特色元素做創意設計，變成觀光的一環，如南投竹山紫南宮的竹筍廁所就頗富盛名，台中也要全面檢查並加以改善，打造一個美麗而有素質的宜居城市。

圖/戴辰攝影

為了提供民眾舒適便利的環境、促進觀光發展、提升地方經濟，敦促市政府為民服務，民眾黨市黨部主任委員、台中市議員江和樹、大坑風景區觀光協會理事長邱于珊、台灣區觀光協會聯合會輔導總會長余紫菱共同發起連署活動，向市政府極力爭取在大坑九號步道興建大坑遊客中心、借問站及增加改善公共廁所，目前已經有1千多位民眾參與連署。

今日(24日)早上10點，台中市議員江和樹與大坑風景區觀光協會理事長邱于珊邀請台中市政府觀光旅遊局、都發局、建設局、經濟發展局、交通局等局處代表以及當地北屯區和平里里長林標權共同會勘，討論以上相關規劃建設可行性評估，民眾黨江和樹議員說，他會持續督促追蹤市政府此案進度，雖然他是大里霧峰區市議員，但服務市民不分選區，只要是所有台中市民的事，他都一定會全力服務所有民眾。

台灣區觀光協會聯合會輔導總會長余紫菱指出，她於22日出席在新北市舉辦的觀光旅運論壇中，也向行政院副院長鄭文燦、交通部次長陳彦伯及交通部觀光局局長張錫聰提了許多觀光發展建言，其中就包括，邱于珊理事長所提的兩項建議，余紫菱希望由中央政府主導地方政府配合，盤點各縣市景區觀光遊客人數，建議每年超過一百萬人次以上(標準由觀光局制定)之熱門景區，增設遊客服務中心，並增建特色公廁，讓遊客可以享有舒適的旅遊環境，展現台灣的軟實力，吸引各國觀光客來台旅遊，讓台灣觀光發光發熱！