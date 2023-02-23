復育大馬力森林 啟動種樹減碳救地球計畫

全球暖化日劇，各地減碳行動紛沓而來，也讓「種樹救地球」的善念壯大成形，為此財團法人屏東縣南島文化藝術基金會、中華民國超級馬拉松運動協會、台灣美容醫學產業全國聯合會、元宇宙與碳中和研究院與台東太麻里大馬力森林攜手展開「種樹‧減碳‧救地球」的行動，希望結合各界的資源，落實碳中和的行動，宣示永續保護森林資源

2月23日【元宇宙與碳中和論壇-明天的台灣，我們今天守護】隆重登場，除了百忙之中撥空前來力挺這項呼應政府2050淨零碳排行動的環保署副署長沈志修，另外包括立法委員蘇震清、陳歐珀，中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州、美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州、大馬力森林事業有限公司董事長李安哲、卓越雜誌董事長鄭玉章、菁鏈科技股份有限公司董事長洪漱芬、Epicor及台灣應用智能系統有限公司亞洲區總監洪海兵，以及南島文化藝術基金會董事長高鼎宸…等眾多貴賓前來共襄盛舉，親自參與「種樹‧減碳‧救地球」的啟動儀式，展現廣植碳匯、守護台灣的決心！

企業各界紛紛投入資源努力促成在台東太麻里大馬力森林「種樹‧減碳‧救地球」的公益贊助計畫，落實碳中和的行動，宣示永續保護森林資源。圖／業者提供

會中精采的論壇分別由元宇宙與碳中和研究院高鼎宸院長主講碳中和如何從承諾到實踐；超馬協會郭豐州理事長則分享自去年起陸續推動多場碳中和的綠色運動及路跑賽事碳足跡盤查的成果；最後由Epicor及台灣應用智能系統洪海兵總監說明歐美國家基於節能減碳現場先進製造系統與可持續能源管理，讓現場大眾與企業團體更深入節能減排的實務應用。

地球暖化，來自於溫室氣體大量排放，種樹不僅可以吸收二氧化碳，減少溫室效應，更可恢復森林生態，拯救地球生機，然而從育苗、種樹，到養樹存活，再到成林維護都須要長遠計畫、耐心持續地付諸行動。感謝台東太麻里大馬力森林提供1800公頃山坡造林地，堅持只用實生苗貫徹5年的培育及管理，落實永續造林的目標。敬邀產官學各界、民眾團體共同支持種樹護樹的公益計畫，一起親赴台東廣植碳匯、種樹積福，捐款2000元種一棵平安樹，還可獲得鼎宸碳資產提供的CarbonRun碳權，讓淨零碳排隨著一棵棵平安樹開枝散葉，用行動守護明天的台灣！