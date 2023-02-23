全球臺灣客家聯合總會成立大會 2/21盛大舉辦

全球臺灣客家聯合總會於2月21日在澳洲墨爾本YEHS飯店舉行成立大會，駐墨爾本辦事處新任處長呂明澤、第一屆總會長葉義深僑務委員、駐澳大利亞代表處陳慧蓁公使、台中市客委會江俊龍主任委員、大洋洲客屬總會第一任總會長伍其修等貴賓皆出席盛會，來自各大洲貴賓共同見證歷史性的時刻。

全球臺灣客家聯合總會連結世界各地的臺灣客家團體，非洲臺灣客屬聯合總會羅應肇總會長、黃志博副總會長、德國臺灣客家會高晴宏會長、西班牙臺灣客家會黎萬棠會長、亞洲台灣客家聯合總會巫達霖榮譽總會長、湯銓進諮詢委員等亦應邀與會，新上任的大洋洲客屬總會江秀琴總會長亦親率100多名大洋洲客家鄉親代表共同見證全球臺灣客家聯合總會成立大會。

全球臺灣客家聯合總會成立大會貴賓合照。圖/業者提供

全球臺灣客家聯合總會總召集人伍其修率先致詞，宣告該會正式成立。接著大會宣讀來自總統、立法院、文化部、外交部、客委會、僑委會、台北市蔣萬安市長、台北市客委會、新北市客家事務局、新竹縣楊文科縣長、苗栗縣鍾東錦縣長、桃園市客家事務局、駐雪梨辦事處、駐墨爾本辦事處、駐布里斯本辦事處、台中市客委會等各界的賀函，總統送上親筆「睦誼揚聲」書法墨寶，別具意義。

新任的駐墨爾本辦事處呂明澤處長甫下飛機便從機場趕赴活動現場表達祝賀，「事實上，我打從心底認為，硬頸奮鬥、團結打拚的客家精神，正是我們推展外交工作最需要的特質，希望未來在墨爾本的時間，能夠借用各位寶貴客家精神，認真努力推展外交工作。」

總統送上親筆「睦誼揚聲」書法墨寶，別具意義。圖/業者提供

第一屆總會長葉義深致詞表示，全球臺灣客家聯合總會成立的宗旨是希望打造一個不涉及政治的平台，來服務旅居海外的客家鄉親，增進鄉親間的交流，傳承客家文化和促進國民外交活動。

大會接著舉行第一屆第一次理監事會議，逐條討論、修訂章程。並頒發理監事聘書，活動尾聲，與會者們開心合照留影，並轉至晚宴會場，繼續透過美酒佳餚慶祝這歷史性的一刻。晚宴還邀請五位澳洲政要及墨爾本地區僑團領袖和重要的企業家共襄盛舉，為剛上任的呂明澤處長開啟政經交流的第一道門。