推廣綠能進校園 PGE太平洋綠能創台灣新里程碑

新北市首座 「自強國小光電球場」啟用

為加速國內再生能源轉型，由新北市政府輔導、PGE太平洋綠能建置新北市首座「自強國小光電球場」於本月落成。並於2月23日在中和自強國小舉辦「自強國小光電球場」啟用剪綵典禮，與會貴賓包括，新北市侯友宜市長、新北市政府教育局張明文局長、PGE太平洋綠能創辦人張家偉、自強國小許以平校長、P. LEAGUE+ 新北國王籃球隊總經理毛加恩等出席活動，共同見證光電球場啟用，為國內綠能產業再創新的里程碑。

此次啟用「自強國小光電球場」，屬於屋頂太陽能發電系統，為新北市第一座光電球場。PGE太平洋綠能已於該校成功建置兩座再生能源發電設施，共計發電量達735 峰瓩 (kWp)，相當於種植 43,349 棵樹，等同於種植 1.5 座大安森林公園。PGE太平洋綠能強調，過去陸續獲得學校反應校園空間有限、欠缺土地資源，故決定為每間學校客製化光電球場。創辦人張家偉表示：「光電球場所能帶來的雙重用途，不僅解決了學生於下雨天參與戶外活動的問題，也解決城市對再生能源的需求。」。PGE太平洋綠能已規劃於全台近 50 所學校建置光電球場，透過這些成功建置經驗，台灣綠能產業未來可期。

現場邀請貴賓簽名籃球留念並致贈學校，鼓勵更多孩童不畏風雨的盡情運動。圖／PGE太平洋綠能提供

此外，張家偉表示，未來除了各校園推展綠能建置外，公司更積極拓展公部門、上市櫃企業以及工廠、土地合作。尤其這兩年全球企業趕搭ESG永續經營及減碳風潮，目前公司也發展車用充電樁建置，與車商及上市企業合作設置。像自己是電動車車主，透過電動車發展，未來環境將可降低60%碳排放，做到企業及個人減碳愛地球。

近年新北市積極推動光電政策，鼓勵校園能源轉型，自強國小作為新北市校園先鋒，不僅支持太陽能設施的搭建，更將校園發電量等資訊作為課程內容，讓永續理念落實於日常教育中。而新北市自2019年作為全國第一個加入脫煤者聯盟的城市，後陸續簽署氣候緊急宣言，宣示「零碳翻轉、新北先行」，並提出2030三大零碳藍圖，從校園著手，逐步改變能源生態。本次特別邀請到新北市長侯友宜蒞臨啟用記者會，一同體驗光電球場的獨特魅力，也鼓勵新北市持續推動能源轉型。

新北市自強國小光電球場與校舍屋頂完工俯視圖。圖／PGE太平洋綠能提供

PGE太平洋綠能秉持使命 – 「為下一代，鋪上綠色的路」，本次邀請熱衷公益、在地回饋的新北國王隊合作。新北國王隊長久以來積極回饋社會，協助新北市栽培新一代運動員發展，富有公益與回饋社會的理念和PGE太平洋綠能不謀而合。新北國王隊總經理毛加恩說，球隊期盼於校園紮根培育出更多優秀的籃球小選手，未來也會不定期舉辦活動安排球星與小朋友互動，並持續與PGE 太平洋綠能合作，一同推展全國校園光電球場的建置，提供優質的球場及綠能推廣，同時推廣籃球運動。本次合作以新北國王隊的明亮黃色為主視覺設計地坪，搭配黑色建築物作為對比，可以安全運動的同時，屋頂的太陽能系統還能創造再生能源。雙方皆期待能以永續理念的方式培育下一代的運動員，未來達成跟球隊精神「Crown the City王城榮耀」的目標，象徵著新北市的榮耀展現！ 目前 PGE 太平洋綠能的案場遍及全台灣，在苗栗、桃園皆設有分公司。短短 5 年，公司總建置量達 10 萬峰瓩 (kWp)，接近於種植 182 座大安森林公園，並積極與環境和農業專家共同研擬開發「生態友善、永續農業」的案場。PGE 太平洋綠能：https://pgesolar.com.tw/