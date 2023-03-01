2022DJSI道瓊永續指數 威亞創意助 華航 新光金 友達 宏碁 緯創入選

威亞創意協助5家企業設計永續網站，入選 2022 DJSI 道瓊永續指數，展現強大 ESG 永續經驗與能力。

2022 DJSI 道瓊永續指數結果出爐，台灣共有 33 家企業入選，新入選僅有3家，威亞創意榮幸協助其中5家企業，包括華航、新光金控、宏碁、友達和緯創資通，透過提供專業的ESG永續網站設計，協助企業展現ESG永續經營策略與績效，成功入選全球最具公信力的企業永續績效評比指數。

DJSI 道瓊永續指數是全球最具公信力的企業永續績效評比指數，也是全球投資機構重要參考指標。國際永續評比機構標普全球公司（S&P Global）透過評鑑全球61個產業於環境、社會、公司治理（ESG）等永續發展表現，選拔出各產業績效前10%的企業入選DJSI指數系列成分股，是企業展現ESG永續成果的重要評比指標。

威亞創意擁有 10 年豐富的 ESG 永續經驗，超過 30 家企業成功打造永續網站，包括台大、台電、明基材、葡萄王、軒郁、中強光電等知名企業，榮獲TCSA台灣企業永續獎。威亞創意為伴著企業一起成長，朝向永續發展並與國際指標接軌，4 位專案經理已連續 3 年考取TCSA獎評審認證，目標以評審的角度為企業規劃 ESG 永續網站，為企業品牌注入永續影響力和信任感。

宏碁連續9年入選道瓊永續指數7 大指標獲滿分

宏碁連續 9 年入選道瓊永續指數新興市場成分股，並在電腦、周邊以及辦公室電子設備產業並列全球第二名。在重大性、風險與危機管理、創新管理、環境報告以及社會報告、人力資源發展、客戶關係管理等七個面向獲得絕對分數為 100，同時也為 PR 值 100 的佳績。也獲得台灣企業永續獎之永續報告書「白金獎」，與天下永續公民獎等獎項。

緯創首度入選瓊永續指數

緯創於全球新興市場中，與其他110家企業獲選為新興市場的永續標竿，首度入選「新興市場指數DJSI Emerging Markets」。緯創秉持「利他」的經營哲學擘劃企業永續發展的藍圖，於「創新而永續」的企業願景下，逐步於價值鏈中實踐低碳製造、循環經濟等理念，並藉由永續責任採、綠色產品創新、循環再生經濟、低碳製造轉型、成就員工使命以及幸福共融職場等六大策略，全方位打造「創造美好生活，值得信賴的永續科技創新夥伴之企業使命，積極回應社會所關注的永續挑戰。

圖/威亞創意

友達連續13年入選道瓊永續指數 打造企業韌性

友達為電子設備及零組件產業別中唯一蟬聯 13 年獲選的台灣企業，入選「世界指數 DJSI World」及「新興市場指數 DJSI Emerging Markets」，於風險管理獲得產業最高分。友達長期著重 ESG平衡發展，積極回應永續趨勢與利害關係人期待，並且也希望能發揮影響力，協助永續夥伴共享共好，與世界一同面對氣候挑戰。

圖/威亞創意

華航連續 7 年入選「新興市場指數（DJSI Emerging Markets）」全球航空業第一

中華航空從全球參與評選的57家航空公司脫穎而出，整體成績為全球航空產業第一名。為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續七年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑。華航在環境面與社會面獲全球航空產業最高分，也於環境報告、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組拿下滿分，連同環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共10項取得航空產業最高分，展現企業營運策略成功結合永續理念，讓世界看見台灣運輸業的永續力。

圖/威亞創意

新光金控兩度入選「世界指數（DJSI World）」

新光金控 ESG 整體得分位列全球保險業4％，在社會面向表名列全球第五；分項評比中，重大性、人權、金融包容性、客戶關係管理、企業公民與慈善事業、環境報告及社會報告等七項獲得滿分；氣候策略、人才吸引與留任、隱私權保護等多項題組亦在全球產業中名列前茅，不僅彰顯新光金控在擘劃永續策略上的完整度與包容性，同時也反映新光金控對於人才招募及員工福利的重視，長期深耕普惠金融與社會公益的成果，以及在管理氣候風險、培養氣候韌性和調適能力的長足進步。