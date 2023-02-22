銀髮中心一路相伴　助統一超商獲勞動部頒發績優單位獎

為因應我國人口老化趨勢及勞動力短缺風險，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心在2014年成立，致力於向企業倡導銀髮人力再運用觀念，呼籲大眾及早正視人口趨勢並做出因應。銀髮中心主任余璦君表示，中心成立逾8年期間已輔導過不少企業，統一超商股份有限公司算是業界響應政府人力政策的先驅之一，除配合宣導開始大量進用中高齡員工外，在運用「中高齡職務再設計」打造友善職場上的努力也倍受肯定，日前更獲勞動部頒發2022促進中高齡者及高齡者就業績優單位獎。

統一超商公共事務部李至和部長表示，公司與銀髮中心合作多年，對於職務再設計、促進世代合作等方面都相當有概念，已推動4年的樂齡計畫專案也融入了不少「中高齡職務再設計」的精神，例如其中的樂齡學習計畫表就是職務再設計中調整工作方法的一種應用，考量中高齡及高齡者的生理及心理需求，採循序漸進的教學方式，讓中高齡及高齡員工由簡單到困難去學習工作項目，教案文字更特地放大方便閱讀，排除體力、心理上會遇到的困難點，使其能更快上手。

銀髮人才資源中心余璦君主任表示，中高齡員工容易因老化而出現工作困難，但並不代表工作能力不足，過去他們已在職場上累積了不少的經驗與職能，透過職務再設計能有效降低其工作障礙，讓他們在工作上有更好的表現。事業單位只要運用職務再設計，協助員工排除就業障礙，每人每年最高可補助10萬元，歡迎位於雙北地區的企業電洽銀髮人才資源中心（02）7730-8878詢問相關計畫，其他地區的企業可洽詢所在地之公立就業服務機構尋求協助。