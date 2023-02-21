「打開新竹2023」聚焦ESG及碳盤查議題

新竹市自2021年順利取得OPEN HOUSE WORLDWIDE英國倫敦官方授權，是全球第47座、亞洲第5座舉辦OPEN HOUSE活動的城市。「打開新竹」為一個折射出新竹文化與在地生活感的共享城市活動，促進設計專業、政府、民眾間的對話與共創，凝聚新竹人與新竹學。

「打開新竹2021」限時48小時免費參觀，打開平常看不到的新竹私藏空間面貌。「打開新竹2022」首創結合客家文化、融合鐵道藝術村，以食、衣、住、行、生活、信仰等客家文化為切入點。過去2屆「打開新竹」活動場場爆滿，為新竹近年知名的在地文化盛典。「打開新竹」活動2023將邁入第三屆，主辦單位新竹市新創新竹發展協會於2月21日上午於新竹市李克承博士故居召開籌備會議。

打開新竹創辦人鄭宏輝表示，「打開新竹2023」主題為-城市的花與樹，因淨零碳排議題為國際所重視的發展目標，綜合環境保護、社會責任與公司治理ESG指標，需要政府、企業及學校合作推動永續發展，而許多企業開始進行「碳盤查」，估算直接排放的溫室氣體和能源間接排放源，共同為2050淨零排放努力。

「打開新竹2023」規劃將於世界地球日舉辦樹苗贈送活動，亦將舉辦「ESG永續城市」論壇與城市導覽相關活動。鄭宏輝強調「感謝新竹市政府的支持，但拒絕接受補助，希望藉由市府的協助，提供整合平台，讓更多單位能夠一起加入」。

受邀與會的新竹市長高虹安表示，感謝打開新竹共同創辦人鄭宏輝創辦「打開新竹」活動，開辦二年來都吸引許多民眾熱情參與，也將新竹知名度行銷到國際，同時也表示，未來只要是對新竹市好的事都非常支持，努力為新竹市打造成國際科技之都。

林務局新竹林管處副處長劉忠憲表示，很高興今年有機會參與並支持這活動，林務局以永續森林經營為理念也需要企業、各單位支持種樹，而能夠有機會合作，最直接的就是提供樹苗，共同營造永續家園。