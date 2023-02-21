副總統接見「第23屆國家建築金獎」暨「111年台灣誠信品牌」得獎單位代表

賴清德副總統於2月20日上午接見「第23屆國家建築金獎」暨「111年台灣誠信品牌」得獎單位代表，感謝得獎者致力提升建築品質，改善人民生活環境，並期許持續改善危老建築，為2050淨零轉型努力，讓臺灣成為更進步、更積極貢獻良善力量的國家。

賴清德副總統致詞時首先代表蔡總統歡迎「第23屆國家建築金獎」及「111年台灣誠信品牌」獲獎代表前來總統府，也特別感謝主辦單位「台灣永續關懷協會」創會理事長張清芳20多年的努力。「台灣永續關懷協會」是有感於921地震所造成的損失而成立，集結產官學力量，朝著提高建築品質、改善民眾生活品質的方向推進。

賴清德副總統與「第23屆國家建築金獎」暨「111年台灣誠信品牌」得獎單位代表合影。圖╱謝易晏

連續多屆獲頒國家建築金獎暨台灣誠信品牌的佳邦營造、德鄉建設今年以「德鄉敦苑」規劃A、B兩棟建物，樓高15樓地下2層，單層四戶，戶戶邊間的平面設計達成每戶客廳、廚房、臥室及衛浴空間皆有獨立採光通風，更超前佈署能源管理系統（EMS)電動車位，以「創新地標」成為引領大竹起飛，改變住宅生態的指標個案，獲頒規劃設計類建築金獅獎，可說是實至名歸。

「德鄉敦苑」戶戶邊間的四併建築，內在方正格局，350坪中庭花園及豪門迴車廊道，建材設備也領先業界，包括採用健康防潮、節能的「珪藻石膏磚」隔間建材、美國百年品牌KARAT衛浴等。「德鄉敦苑」基地採東北、西南配置二棟大樓，A、B棟建物中間以寬敞的大廳聯結了各棟壹層的公設空間，並藉由大面落地窗串聯了前庭、大廳與中庭後花園，讓生活樂趣在其中不經意的串聯進行。

賴清德副總統接見德鄉建設董事邱莉玲，對於德鄉建設在產品規畫設計的努力與用心給予高度肯定。圖╱謝易晏

在景觀設計方面，沿對外道路進入社區，面對外側退縮大面廣場，將經常通行的車輛動線劃設於外，臨近建築為開闊的迎賓空間。建築立面明快線條與兩旁綠帶的自然柔美相得益彰，交織出與周遭環境和諧的社區門面。社區中庭內利用轉折與不同高程界定出分區，池畔的抬高平台提供了一個能親近水邊的休憩空間，一旁富有層次變化的山型格柵除作為景觀的延伸，也適度提高安全性。

賴清德副總統指出，得獎作品不僅建築美觀、舒適且牢固，也做到節能減碳，朝著2050淨零排放的方向邁進，更考量到全球智慧化發展的趨勢，兼具智慧建築的功能，他要向得獎者們表示敬意與感謝。

副總統提到，最近土耳其與敘利亞邊境發生地震，數萬人在這場地震中失去寶貴的生命，讓他想起2016年2月6日臺南也曾發生大規模地震，深感不捨及難過，更體認建築安全的重要，這也是「台灣永續關懷協會」與大家共同努力的目標。目前全臺屋齡在30年以上的戶數約達450萬戶之多，政府為了提供國人安全的居住環境，積極推動都更或危老重建等，希望大家一起努力。