元健天籟列車攜手扶輪公益網、吉田地產開發前進基隆 捐贈助聽器

元健天籟列車再發善心、透過「國際扶輪3490地區扶輪公益網」吉田開發建設公司媒合捐贈100台，每台市價12,000元的藍牙助聽器給基隆市聾啞福利協進會。19日所有活動參與單位皆齊聚「正船里民會堂」舉辦「感謝捐贈助聽器暨100台助聽器領用儀式」，並且，後續將由基隆市聾啞福利協進會安排助聽器基礎使用教學，歡迎使用手語溝通的聾啞民眾至該協會服務據點接受使用教學。

19日元健天籟列車到基隆市捐助聽器，現場吸引許多民眾響應，場面溫馨熱絡。圖／業者提供

捐贈助聽器的「元健天籟列車」公益團隊係由元健助聽器創辦人吳志賢創立，該活動亦由創辦人擔任單位代表。吳志賢表示：「由於我的手足之一就是聽力受損者，使我認識到助聽器在台灣是較為昂貴的醫療器材、會使許多家庭承受偌大的經濟壓力。」

因此，當吳志賢所創辦的『元健大和直販事業公司』將助聽器行銷至全球後，便決心在國內推動『元健天籟列車』活動，希望透過結合各縣市政府、扶輪社團及公益團體共同推廣免費助聽器捐贈，以實際行動幫助聽力受損的民眾改善其就學、就養的問題。

基隆市市長謝國樑說：「助聽器價格不菲，常降低聽障者使用意願進而影響其生活品質。非常感謝元健天籟列車停靠基隆、讓基隆市聾啞福利協進會的會員們能接受配戴合用的助聽器、改善聽力品質！」

基隆市議會議長、副總長、多位議員，亦特別感謝元健天籟列車與國際扶輪3490地區扶輪公益網、礁溪扶輪社發揮善心，使台灣「聽力無障礙」環境！

基隆市聾啞福利協進會理事長陳明豪由衷肯定元健天籟列車拋磚引玉捐贈助聽器、改善聽損者的語音聽取能力，也鼓勵民眾注意日常聽覺保養。

另外，國際扶輪3490地區扶輪公益網主委呂東翰也致詞表示：「扶輪公益網是由一群熱心公益的扶輪社友，共同建置的網路物資媒合平台，至今已超過十年，扶輪公益網致力於將社會愛心資源與全台優質社福單位或弱勢族群銜接，本次媒合100台總價值達120萬元的助聽器，捐贈給基隆市聾啞福利協進會，不但是社會愛心力量的實質展現，更是樂見於能將資源妥善分配給需要的偏遠弱勢族群。」

吉田開發建設副總經理蔡耀德表示，感謝元健大和直販事業公司、扶輪公益網、基隆市聾啞福利協進會，大家齊心完成「元健天籟列車」本次活動，吉田開發建設很榮幸可以與董事長吳志賢一起創辦的公益幫助社會聽力有受損的民眾，由衷感謝大家，吉田開發建設將一起跟大家持續做滿公益。

該活動由國際扶輪3490地區扶輪公益網、基隆市聾啞福利協進會、礁溪扶輪社、吉田開發建設公司聯手促成，並且，由專業聽力顧問團隊：「元健助聽器」的基隆門市同仁提供聽力健診技術支援。

於19日當天活動現場領取到助聽器的基隆市聾啞福利協進會會員，未來可向協會預約口述與手語版的耳寶助聽器使用教學。數量有限，送完為止；活動諮詢請洽元健天籟列車服務電話：0800-000-897。活動詳情請見：https://www.tianlai-digibionic.com/