胡伯服用心使中華液壓協會務卓越

中華液壓發展協會，於19日在臻愛花園飯店，舉行第十二屆理監事臨時會及新春聯誼會，理監事除了討論接任下屆中華液壓發展協會理事長相關事宜外，另理事長胡伯服近三年任內，為了協會躬身經營，把協會視同自己公司汲汲營營，協會資金由負債轉為正數160萬餘元，希望每一屆缷任理事長，能為新任理事長預留預備金，使協會會務能永續發展，獲全體理監事一致熱烈掌聲。

中華液壓發展協會理事長胡伯服表示，回顧三年前接任理事長時，協會的財務是負債，又面臨秘書處種種難題，再遇上已經二年多大規模疫情，經營會務真的苦不堪言，幸運在全體榮譽理事長、顧問及全體理監事、會員等支持下，不但會員增加，協會步上軌道，而且加速進行良性發展，協會資金至今年3月31日止，財務由負債轉為正數160萬餘元，厚植協會會務正常運作，獲得滿堂與會的全體人員掌聲如雷。

胡伯服指出，由於上次交接的負款經驗，希望以後交接更多盈餘，而且財務要淸楚。強烈建議以後理事長交接時，要把已收款、未收款、尚有多少現金等詳細列出，讓協會財務透明，並且為新任理事長預留預備金，給下任好處理。一任比一任更好，協會能永續健全經營，接任者更有信心。

第一副理事長蘇金樹表示，（一）對於未來協會的辦公室，希望能續在中部地區，以方便協會大部份會員，及提供及時服務，不要搬來搬去，以免影響服務會員。當場獲得理事長胡伯服同意，也可考慮繼續在原址，或另找聯合辦公處當常駐會所。（二）如果3月12日理事長交接，可選擇高雄漢神巨蛋，會後可遊駁二特區及高雄港。（三）秘書處秘書由葉永鋕擔任。

中華液壓氣動協常務監事黃健彰表示，理事長胡伯服就任近三年多來全力以赴，把協會的工作當作自己的事業一樣認真經營，協會蒸蒸日上，財務轉盈近160餘萬元，值得大家給予熱情鼓勵。