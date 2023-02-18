圓夢創藝競賽鼓舞慢飛寶貝

由桃園市圓夢愛心關懷協會、國立中央大學、桃園市幸福社會福利基金會攜手舉辦的「圓夢創藝 幸福啟飛」慢飛寶貝才藝競賽，於今(18)日在中央大學大講堂百人齊擊的震撼鼓聲中熱烈展開，才藝競賽邀請12家身心障礙機構參與，讓這群慢飛寶貝有展現自我的舞台，並提供5大獎項、獎金，支持獲獎單位學習經費，讓他們繼續展現長才，發光發熱，成就自我實現與自信。

謝慧謹理事長頒發第一名獎金給慢飛天使敬賽冠軍。

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」延伸第109場活動

本次競賽是桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」的第109場活動，活動共籌募30萬元經費，謝慧謹理事長表示，協會每月都有一個主題式的愛心活動，希望匯集眾人愛心，幫助關懷弱勢族群。協會愛的足跡遍佈全台，希望藉由這次才藝競賽，讓社會大眾更認識身心障礙者，看見他們企盼被認同、渴望與人群互動的需求和大家是一樣的，更透過獎金支持他們拓展興趣，持續學習成長，謝慧謹強調這次活動特別感謝小荳荳音樂舞蹈教室豆荳老師帶領社區銀髮族、幼兒園學童，融合身心障礙大孩子，一起帶來震撼力十足的百人齊鼓開場演出，敲響才藝競賽序曲。

競賽激烈，每位慢飛天使無不渾身解數表演爭取佳績。

除了才藝競賽外，此次也結合中央大學「第五屆公益傳播獎」，幕後推手中央大學公益傳播中心主任沈建文表示，公益傳播獎舉辦目的在鼓勵青年透過攝影、短片、與漫畫形式，呈現台灣的公益影響力，結合才藝比賽和公益報導，為好事發聲，讓好事發生，展現媒體的正向傳播力，讓參與的社福團體有機會被更多人看見。

主辦單位之一的幸福基金會執行長明珠媽媽表示，感謝圓夢愛心關懷協會邀請一同籌辦此次活動，深信只要給予身心障礙者學習機會，他們也能克服障礙，呈現努力不懈的成果，作為其中一支參賽隊伍，能看見各單位展現不同的才藝演出，學習到很多寶貴經驗，真的非常開心和感動。這次第一名獎金高達3萬元，參賽的12家身心障礙團體，個個使出渾身解數在舞台上盡情展現舞蹈、太鼓、戲劇…等表演，最後由10位評審慎重選出獲獎單位，活動在頒獎典禮的熱烈喝采聲中圓滿落幕。