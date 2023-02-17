「愛不孤單」台大EMBA第19屆學生會 助骨肉癌關懷協會共度難關

《骨肉癌關懷協會之家》 於2020 年 7 月開幕，累積至2022年底，已有 6164人次使用，包含 2644 人次的住宿服務。該協會不僅提供癌友身心靈上的支持，協會之家更能讓全台遠道就醫的骨腫瘤患者和家屬能有一個暫時喘息的空間，並且在治療前、中、後都能得到全方位的關懷服務，陪伴每一個家庭走過抗癌難關。

常被誤認為生長痛的骨肉癌，好發於 10 至 25 歲的青少年！台灣每年約有一百位新病例，其中在臺北榮總接受治療者約佔七成。城鄉醫療資源差距甚大，病友們時常面臨遠道就醫的困境，需要頻繁舟車到北榮看診、檢查、手術及化療等漫長過程。抗癌的過程平均約需三到五年的時間，所需的資源和心力常讓病童家庭心力交瘁。為此， 由「臺北榮總骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心」 吳博貴主任醫師及相關人士成立的《骨肉癌關懷協會之家》於2020 年 7 月順利開幕 ，期望在治療的過程，能夠陪伴每一個家庭共度難關。

吳博貴醫師表示，當病人被正確診斷骨腫瘤而開始住院治療時，協會成員會帶著「暖心小禮盒」到病房拜訪、禮盒內容包含衛教資料、可得資源與協會服務介紹。 為了幫助並協助治療中的病友家庭能擁有更多的信心與希望，近期將出版一本 12 歲小女孩 Fiona 勇敢對抗骨肉癌的故事書，藉由Fiona成功抗癌的故事，讓病友們知道自己並不孤單，另外，也讓社會大眾對於骨肉癌有更多的認識。

台大 EMBA學生會特別發起了「讓愛不孤單」專案，號召在校生共同參與，並以個人/任職公司能提供的服務及實體物品為主，共同襄助骨肉癌協會。圖／郭靜芝

台大 EMBA學生會特別發起了「讓愛不孤單」專案，號召在校生共同參與，並以個人/任職公司能提供的服務及實體物品為主，進行資源整合一起襄助骨肉癌協會的多項計畫。現任(第19屆)台大EMBA學生會賴茂鴻會長獨資贊助了此書之印製；公益長賴淑怡也找到一位插畫家Angela寧悅，幫忙繪製抗癌故事書的封面，此外，也以公司名義捐贈了專業全身垂直律動機、律動沙發和四核心等速肌力訓練設備給「中華民國骨肉癌關懷協會」，分別放置於台北榮總骨科病房、骨科門診以及骨肉癌關懷協會之家，讓病童及家屬能隨時隨地進行兼具紓壓放鬆的被動式運動，維持抗癌所需的體力與肌力。本專案更成功動員多位110/111級的學員們，分別捐贈了「暖心小禮盒」中所需要的卡通頭巾、環保餐具、運動毛巾、冷熱保溫袋，以及住院治療期間能陪伴病童和家長的線上影音帳號、高鐵交通協助優惠劵以及供協會之家使用的全室滅菌儀等豐富物資。

公益長賴淑怡(右一)也以公司名義捐贈了專業全身垂直律動機、律動沙發和四核心等速肌力訓練設備給「中華民國骨肉癌關懷協會」，讓病童及家屬能透過紓壓放鬆的被動式運動，維持抗癌所需的體力與肌力。圖／郭靜芝

學生會會長賴茂鴻表示：「我們第19屆台大EMBA學生會，是首度設置公益長的職務，對於推動師生參與各項公益活動更能發揮整合效益。繼『台大EMBA單車環島活動』、『台大EMBA校園馬拉松』，此次規劃推動的 「讓愛不孤單」專案，整合多方資源，希望能幫助骨肉癌病童家庭勇敢抗癌。」國立台灣大學EMBA執行長劉啟群也表示：「台大EMBA學生會除了籌劃各式活動，最重要的使命是投入公益，發揮共學、共善、共好的精神。台大EMBA學生們用愛陪伴的溫度與深度，有愛就不會感到孤單。」