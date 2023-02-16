日本高野山無量光院台灣別院2/21舉辦落慶大典 簡文秀演唱獻上祝福

日本高野山無量光院台灣別院將於2月21日下午2點半假宜蘭舉辦落慶大典，由日本高野山本院前官土生川正道大僧正親率領座下日本各地二十餘名寺院住持舉行殊勝庭儀、散華等百年傳統儀式，且盛情邀請億光文化基金會、同時為聲樂家的簡文秀以一曲「望春風」獻上祝福。

簡文秀表示，台灣別院住持融永上師是她多年的好友，年輕時便對佛學有頓悟的靈性，現已修習真言宗達30餘年，早年辭去工作至日本請法，成為真言宗中院流第五十三代「阿闍梨」，信眾來自世界各地，包括美國、英國、加拿大、澳洲、香港、馬來西亞、印尼和新加坡等。

落慶大典即將進入尾聲時，簡文秀也將準備一些耳熟能詳的歌曲來獻給參與的所有貴賓，如又見炊煙、甜蜜蜜、其實你不懂我的心、恰似你的溫柔、四月望雨等經典歌曲，歡迎現場的民眾一同歡唱。

台灣別院供奉藥師佛及日本財神大黑天，歡迎有緣人恭逢其盛，現場也有日本二十餘位住持加持，求財求福，座位有限，即日起免費報名，把握機會。落慶大典地址：宜蘭縣礁溪鄉忠孝路97巷33弄29號、網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyJLhl01NJwhcAfRAz-rdAT4pMdDpz4rfU4qmNcKl0GwpmSw/viewform