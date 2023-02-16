鶯陶共贏會成立大會 為鶯歌再造風華榮景貢獻心力

徐國雄博士創立卓越領袖共贏會，希望為台灣創設一個優質的，合作交流共贏運作平台，會內設立馨動力整合小組，開展資源整合連結運作機制。 機緣成熟第一個分會，在鶯歌于2023年2月15日成立大會，取名（鶯陶共贏會）。 鶯陶共贏會執行長林金德表示，此次成立大會邀請貴賓包括，地方上的區域立法委員蘇巧慧和市議員洪佳君，蘇泓欽，呂家愷，卓冠廷，黃永昌，鶯歌區區長及鶯歌區20位里長及鶯歌工商顏龍源校長，並親送邀請卡表示誠意，藉此機會讓各位長官貴賓知道，一個為鶯歌量身打造的合作交流共贏會，即將凝聚地方產業發展共識，透過每個月二次固定例會，規劃執行目標方案，同時歡迎各界熱情群眾加入這個工作團隊組織，群策群力共襄盛舉，為鶯歌再造風華創造繁華榮景貢獻心力。

共贏會創會長徐國雄(左起)、洪佳君議員、鶯陶共贏會執行長林金德、蘇泓欽議員、鄧素雲會長、呂家愷議員、周倧棠理事長。圖／鶯桃共贏會提供

鶯陶共贏會成立緣起，經歷二次籌備會，一次在鶯歌工商學校，另一次在弘鶯陶創意執行發展中心，終於鶯陶共贏會正式設立，該組織定義為工作團隊，專為地方產業發展策略，凝聚共識集思廣益，整合產、官、學、群體資源群策群力，號召地方先進前賢共襄盛舉，一起為地方產業發展貢獻心力。

鶯陶共贏會會員大合照。圖／鶯桃共贏會提供

鶯陶共贏會透過共贏會每月固定例會，凝聚組織共識行動力，擬訂產業發展策略，推動執行具體規劃方案，營造區域特色經營，創造富而有德祥和健康社會，促進經濟繁榮發展，培植馨動力人格之養成。