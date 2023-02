蔡總統與巴拉圭總統共同見證　臺灣婦權援外計畫亮眼

財團法人國際合作發展基金會(國合會)於2月15日假臺北維多麗亞酒店舉辦「女力拉美加論壇暨計畫成果展」,蔡英文總統及巴拉圭阿布鐸總統(Mario AbdoBenítez)出席並擔任致詞貴賓,另也首次邀請拉美加友邦受益婦女來臺分享,讓民眾一同見證我國在國際婦女議題上的具體貢獻。

在開幕典禮上,蔡總統表示,「今天參與論壇的拉丁美洲和加勒比海友邦,都和我們有豐富的合作經驗,也攜手推動很多計畫,累積重要成果。希望這場論壇,讓我們能夠分享這些經驗,也共同思索,在目前世界經濟的局勢下,未來如何開啟更多國際合作,推動女性的經濟賦權,也促進全球疫後經濟的振興及復甦。」巴拉圭總統阿布鐸致詞時說,巴國有49%為女性,這些女性是支撐國家經濟發展的力量,為女性賦權就是替他們實踐夢想。臺灣協助巴拉圭婦女賦權計畫創造了亮眼成果,不僅提升弱勢女性就業技能,也輔導女性創立屬於自己的微小型企業,並提供金融信用保證,讓女性可以取得經營事業所需的貸款。這些來自臺灣的支持,讓阿布鐸總統有感而發,向蔡總統表示雙方為婦女所做的努力都是值得的。

蔡英文總統、巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo Benítez)、巴拉圭第一夫人席凡娜(Silvana Abdo)與外交部長吳釗燮在「女力拉美加論壇」合影圖。圖/國合會提供

此次「女力拉美加論壇」除了有兩國元首出席外,也邀請貝里斯婦幼特使羅莎娜(Rossana Briceño)女士、聖文森國外交部彼德絲(Keisal Peters)部長、宏都拉斯婦女城計畫執行長Tatiana Lara、泛美發展基金會(PADF)執行長Katherine Taylor等重要國際友人,多個駐臺大使館及代表處也派員與會,是臺灣少見集結多國貴賓的大規模盛會,共同見證臺灣推動國際婦女賦權的成就。

國合會接受外交部委託,自110年起執行「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」,推動迄今成果豐碩,深獲友邦好評與肯定。該計畫是我國首項以婦女權益為主題的區域性援外計畫,也是國合會首次整合不同援助工具的創新作法,計畫內容包含「技術協助」、「教育訓練」以及「金融信保」,除提供友邦婦女技職培訓以強化就業技能,並給予創業育成及企業經營輔導,協助婦女建立自己的微小型企業,後續更進一步結合在地發展金融機構如中美洲銀行(CABEI),提供信用保證與融資,建構完整的婦女經濟賦權整合措施。

國合會「後疫情時期協助拉丁美洲及加勒比海經濟復甦暨婦女賦權計畫」各國受益婦女上台致意。圖/國合會提供

除了阿布鐸總統外,巴拉圭第一夫人席凡娜、貝里斯婦幼特使也是總理夫人的羅莎娜(Rossana Briceño)女士,也在政策論壇分享了她們在各自國家與台灣合作促進婦女權益的成果。另外,來自友邦的婦女企業家代表,則是驕傲展出自己的創業產品,並且也在科技女力、教育女力、金融女力平行論壇擔任講者,講述臺灣的援外計畫為自己、家庭帶來的正面改變。

本次活動的開幕式及高階論壇全程線上直播,3場平行論壇也開放國內民眾報名參加,歡迎有興趣的民眾前往國合會Youtube收看相關影音內容,參與見證Taiwan Can Help, Taiwan is Helping的具體成果。