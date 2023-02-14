台灣區觀光協會聯合會舉辦會員大會及第八、九任總會長交接典禮

2023年台灣區觀光協會聯合會昨(13)日於白河台灣萬里長城召開第9屆第1次會員大會暨第八屆、九屆理事長交接大會，邀請台澎金馬旅行同業公會、各縣市觀光協會及各地商圈總會、觀光工廠、觀光產業聯盟及觀光相關人員、海峽交流基金會共襄盛舉，參與人數歷年之最，也是全國最多理事長參與的重要活動。

總統蔡英文亦特別表示祝賀之意、行政院院長陳建仁及副院長鄭文燦、立法院長游錫堃及交通部長王國材致贈賀帖，總統府秘書長林佳龍也致贈花籃慶賀，中央畜產董事長林聰賢、全聯會蕭博仁及省聯會林慶仁也應邀出席。

會中召開第9屆第1次會員大會及遴選理監事，經投票總會長由林務局長以最高票當選，副總會長分別由賴鳳如、蔡勝佳、林吉財、高志榮及林木溪共五位當選，監事長由林秉宏當選。林務局長宣布捐贈101萬元當作會務發展基金，榮譽理事長蘇瑞東及林秉宏也各捐贈10萬元，獲得在場人員熱烈掌聲。

林務局長致詞時表示，21世紀是觀光發展新紀元，為與國際市場接軌，將配合交通部觀光局「觀光新南向」、「觀光大國行動方案」與「2030臺灣觀光政策白皮書」等政策，與時俱進，加強與海外產業界交流，希望以美麗台灣、特色台灣、友善台灣、品質台灣及行銷台灣等五大面向，將台灣地方產業、自然生態、文化地景與史蹟等特色資源，大舉推向國際舞台。

總會長林務局長表示，協會為與國際接軌，將配合交通部觀光局政策，加強與海外產業界交流。。圖／台灣區觀光協會聯合會提供

為吸引國外遊客來台觀光，藉由帶動地方住宿、餐飲、娛樂、藝品與農特產品銷售，促進地方觀光事業發展，活絡地方經濟，重新喚醒觀光。為感謝榮譽理事長蘇瑞東及賴正穎的積極與用心奠下基礎、也感謝前理事長余紫凌能凝聚會員的向心力。

賴正穎表示，2005年擔任聯合會理事長時促成政府開放金門中轉兩岸、國人憑護照由金門進出大陸，小三通開放後帶動整個觀光產業發展快速，期望能早日開放小三通，讓觀光產業大復甦。

台灣區觀光協會聯合會秘書長、同時兼任中華民國全國商圈總會理事長胡神賀指出，聯合會包括台澎金馬各縣市觀光(旅遊)協會以推動台灣觀光為宗旨，連結合作榮耀觀光為目標。該協會成立至今已三十四年，會中特別修改組織章程，因聯合會為各縣市協會理事長所組成，為區分地方與中央識別，因此聯合會理事長改稱為總會長，副理事長改稱為副總會長，將報請主管機關內政部核備，該提案獲得與會理監事與會員大會無異議通過。