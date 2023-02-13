貿協辦新春茶會 攜手會展夥伴 迎向產業之春

外貿協會於2月10日在南港展覽館2館，舉辦「2023會展新春茶會」，搭配兔躍福來寓意，以愛麗絲夢遊仙境為主題，結合AI虛擬人及童話元素的科技交織奇幻的創意場景，穿插驚喜連連的節目，讓臺灣會展業者享受了一個快意的陽光午後，攜手會展夥伴充電再戰鬥，迎接充滿活力的兔年。

展覽暨會議公會創會理事長也是展昭國際企業總經理林茂廷、展覽暨會議公會現任理事長邱揮立、中華國際會議展覽協會秘書長張淑逸、上聯國際展覽總經理時醒華及協理吳涎祿、巨蛋展覽總經理連仁隆及副總經理林則瑞、揆眾展覽事業總經理周孝慶、台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強、香港商法蘭克福展覽台灣分公司總經理蔡琴琴、大展國際董事長邱文良、台灣電路板協會副總幹事詹曙峰、考試院副秘書長張秋元、小樹博愛發起人戴惠貞、國立故宮博物院主任謝俊科、貿有展覽董事長張光球及總經理劉苑玲、紡拓會秘書長黃偉基、獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫等會展界貴賓，都應邀參與交流。

2023會展新春茶會交流活動，外貿協會董事長黃志芳以高帽客造型出場，驚豔全場。圖／陳宗慶

貿協董事長黃志芳搭配茶會奇幻時空主題，別出心裁變裝扮起怪咖「瘋狂帽客」，一進場就贏得現場來賓驚呼連連，吸睛到不行，收穫了一大批迷粉。黃志芳表示，三年前森林外出現一隻兇猛的怪物，很多住民因此而被嚇得不敢走出森林去狩獵，森林內很多活動也都停止，以此來比喻因疫情影響，業者國內外活動皆停止，業者這三年來都過得很辛苦。

「2023會展新春茶會」摸彩活動，外貿協會副秘書長也是展覽暨會議公會理事長邱揮立（右），頒贈摸彩獎金予幸運得主。圖／陳宗慶

近三年來業者絞盡腦汁，想出很多對付怪獸的方法，今（2023）年初陽光再度透過樹梢，溫暖復育著森林內各項活動逐漸回溫，黃志芳自栩為魔法森林的大酋長為喻，將帶大家一起走出森林到世界五大洲探索更多的機會，讓大家看到魔法森林精彩的樣貌。

巨蛋展覽股份有限公司總經理連仁隆，在2023會展新春茶會表演魔術，帶動歡樂氣氛。圖／陳宗慶

外貿協會為臺灣會展生態圈重要的一份子，擔當著協助臺灣企業拓銷市場的神聖任務，2023年更將於日本舉辦大型臺灣形象展，於此同時，貿協新南向臺灣形象展、26項臺灣國際專業展及海外300多項拓銷展團，也將全面重返實體方式辦理，一掃疫情陰霾，重迎會展之春。