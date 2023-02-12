賴建旺接彰化家扶永久認養人聯誼會長 家扶基金會董事蕭文龍親頒聘書

彰化家扶永久認養人聯誼會12日隆重舉行新舊會長交接典禮，而新接任第36屆會長的正是行事低調默默關心與資助著國內外家扶兒的賴建旺，典禮當天有300多位來自各地的善心人士齊聚一堂觀禮與祝福，由現任會長陳秀美愛傳承交接給新任會長賴建旺，家扶基金會董事蕭文龍更代表親自頒發聘書給新任會長賴建旺。

家扶基金會董事蕭文龍（圖左）親頒彰化家扶永久認養人聯誼會會長聘書給新任會長賴建旺（圖右）。圖／彰化家扶提供

大會主席亦是永久認養人聯誼會第35屆會長陳秀美表示，彰化家扶因為有後援團體與志工隊無私付出與奉獻，無論是金錢或將自己的寶貴時間來幫助需要的人，將這份愛心化做實際行動，尤其，她們全家都是永久之友，讓全家人深深感受到「施比受更有福」的真意。

新任會長賴建旺說，他來自農村貧困家庭，明白庄腳囝仔生活與資源的不足，因為小時生活困苦，所以更能夠體會弱勢家庭家長的辛苦，孩子就學的資源不足，現在在事業稍微有成時回饋社會、關懷弱勢，是件應該做的事情，而接下會長也代表著責任的開始。

永久認養人聯誼會創會長蘇哲雄伉儷與各屆前會長們，當天也紛紛蒞臨出席交接盛事，其中還包括後援團體彰化扶幼委員會主委陳志池伉儷、兒童少年保護委員會主委李喬通也特地到場給予肯定與鼓勵，見證光榮時刻。

彰化家扶主任王震光說，非常感謝當疫情衝擊影響了事業，卻仍不忘支持並關心家扶兒的陳秀美會長，同時，亦期許新任會長賴建旺，承接責任後能帶動社會大眾發揮愛與善良的心，繼續關心與幫忙家扶兒，更誠摯邀請社會大眾一起投資家扶兒「讓改變，在貧困家庭中發生」，共創無窮世代。

12日彰化家扶永久認養人聯誼會舉行新舊任會長交接，各界貴賓蒞場見證與祝賀。圖／彰化家扶提供

交接典禮當天出席與會貴賓有彰化縣縣長王惠美、社會處處長王蘭心、立委黃秀芳、彰化市長林世賢、員林市長游振雄、彰化縣議員李成濟、莊陞漢、張錦昆、南投縣議員王秋淑、和美鎮鎮長機要秘書辛汎峰、家扶基金會董事蕭文龍及副執行長劉國璋伉儷等。