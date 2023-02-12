企業善心不落人後 邱春茂與獅子會獅友共同捐贈台中市府消防車

宣鑫總經理邱春茂秉持熱心公益，為提升台中市政府消防救災工作，最近與豐原中央獅子會獅友，共同捐贈消防車給台中市政府消防局，將善的力量不斷地持續延伸。

台中市政府消防局致感謝狀給邱春茂與獅友共同捐贈小型水箱車一輛。圖／業者提供

邱春茂在事業有成後，總是不忘回饋鄰里及母校。曾獲台中市神岡區豐洲國小傑出校友、中科國小創校60周年校慶獲頒傑出校友、豐原國中70週年傑出校友，台中高工第四屆傑出校友，以及勤益科技大學校長陳文淵頒發傑出校友邱春茂從國小到大學都獲母校及社會公認表彰的傑出校友，也是大家眼中「傑出校友」的全壘打,可見他在社會上的影響力。

邱春茂表示，此次共同捐贈消防車，提供消防人員完備的安全防護，並提升救災效率，希望將愛心的捐輸透過台中市政府消防局各項救災助能量的提升，幫助更多需要幫助的市民。圖／業者提供

宣鑫公司代理銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，與時俱進提供最新雙段螺旋式空壓機(最大馬力達700HP)、及離心機(400HP以上)，具節能減碳效益。31年來倍受客戶肯定以及台中市政府表揚，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

邱春茂表示，「能源使用效率決定競爭力」，由該公司代理IR空氣壓縮機，最近推出新機型發表，其大功率315-500KW無油機型已開始銷售，具有更優異的性能、與更低安裝和維護成本。此外，新推出的智慧服務系統-強調全面保護，防止客戶意外生產中斷風險，可進行預防性和預測性機台服務。

宣鑫無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供國內所需要的空氣品質。在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

該公司從製造端到應用端可為廠商做空壓系統的整體設計，無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，確實提供業者所需要的空氣品質。並協助業界規劃完整的「節能減碳方案」，有效減少資源耗用與降低溫室氣體排，提供業者改善製程及提升產品附加價值轉型升級策略，以滿足對ESG的需求。

宣鑫公司網址：www.neo-air.com.tw