國際職業婦女協會 熱情參與科學嘉年華會

2015年聯合國大會通過決議，宣布自2017年起，每年2月11日為「婦女和女童參與科學國際日」，台灣簡稱為「國際女性科學日」。這樣的一個日子相信台灣有許多民眾根本不熟，更遑論理解其背後想要促進婦女和女童充分平等地參與科學領域的教育、培訓、就業和決策過程，消除對婦女的一切歧視，包括就業和教育領域的落差與歧視等。聯合國制定各種國際紀念日的目的在於凸顯或彰顯特定議題的意義，而這議題必然是世界普遍且亟待解決的問題。面對這樣一個有重要意義的日子，我們怎能不呼應?怎能不積極辦理活動來響應?

因此當清華大學跨領域科學教育中心戴明鳳主任提起這個日子的重要性，及其多年來在科學領域上，推動女性科學的用心與努力，仰望教育基金會執行長立即邀請其好友南投縣財團法人林進財社會福利慈善事業基金會董事長林進財先生，一品堂中醫集團總院長蔡全德院長一起和清華大學合作，規劃將於2023年2月11日(六) 在春光明媚的南投地區親子們廣為匯集的親情公園大草坪，舉辦科學嘉年華市集活動。

圖/台灣國際職業婦女協會

台灣國際職業婦女協會在211國際女性與女孩科學日這個重要時刻，不能缺席。 郭壽珍會長表示，在女性工作選擇中，我們期待女孩科學日的機會，可以讓她們成為更自信的自己。台灣國際職業婦女協會，看見亮點，仰望教育基金會與清華大學的合作，讓我們知道優秀，也是需要透過學習，我們一起看見女科學家，也企盼這個計劃的永續發展，很開心能夠成為協辦單位。

為響應並呼籲教育及就業都不應歧視女性，因此科學嘉年華會跳脫教育單位設攤的桎梏，期待產官學都能一起響應。勞動部勞動力發展署中彰投區分署長劉秀貞一聽立即響應，而在戴教授科學教育的多年經營下，從南臺灣到北臺灣許多大學，還有自然科學博物館，聽聞後也都主動響應設攤。台灣國際職業婦女協會聽聞後，更表示她們絕不能缺席，一時之間，原本只是期待設置二十個科學攤位，供民眾來度過不一樣的周末假日。但沒想到在短短不到一週內設攤需求即達到34攤位。最後，南投集集的兵整中心也來請求設攤，戴教授不忍拒絕，更樂見全民一起來關注，因此還是答應了！所以，最後總設攤單位共有35攤。

圖/台灣國際職業婦女協會

而出錢出力的一品堂中醫集團在全國有十四家分院，新冠期間治療無數病患，在2/11當天也決定調派醫師在會場為民眾義診。

可預期的是中興新村有史以來第一場的科學嘉年華會勢必會熱絡展開，也可預期的是它將寫下一篇產官學共同合作下成功的佳話。