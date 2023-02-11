超馬三太子挑戰金門馬拉松王大夫一條根攜手運動企業為健康和平而跑

「2023金門馬拉松，超馬三太子來了！」邁向第16屆的金門馬拉松，將於2月12日早上7 點起陸續起跑。金門馬官方指定運動保健品牌《王大夫一條根》攜手運動企業夥伴－泰山企業與生生品創，特別邀請超馬三太子、創天使環島鐵人、卓越鐵人隊等跑者挑戰金門馬拉松，王大夫本次化身《G＋Root運動隨行隊醫》，以運動保健協助超馬三太子與運動企業夥伴們，將與8000位跑者共同見證「首度橫跨金門跨海大橋」，傳達運動正能量，祈願「為健康和平而跑」。

超馬三太子感謝運動企業的支持－王大夫一條根、泰山企業與生生品創，將扛起運動企業品牌旗幟前進金門馬拉松。圖／業者提供

本次金門馬拉松賽道最大亮點為「首度橫跨金門跨海大橋」，從大金門跑向小金門，全長5.4公里，跨海部分長4.8公里，是台灣最長的跨海大橋，為台灣工程界的榮耀。超馬三太子胡樹名道長表示「三太子為神明界的先鋒爺，超馬三太子曾完成二次台灣環島、東京馬拉松與廈門馬拉松，在疫情解封後，本次首度挑戰金門馬拉松，感謝運動企業的支持－王大夫一條根、泰山企業與生生品創等，祈願共同為健康和平而跑。」



金門馬官方指定運動保健品牌《王大夫一條根》，本次提供全套「G+Root運動隨行隊醫」產品與服務，王大夫以G+ Root一條根獨家萃取技術，開發噴倍靈、躍動膏、貼倍靈與擦倍靈等，對應運動前中後的使用情境－從運動前的熱身舒緩、運動中的即時緩解不適、運動後的舒緩放鬆與恢復保健。同為獲得運動企業認證的泰山企業，本次支持超馬三太子「Buff霸虎能量飲料」與「塩質擔當補給飲料」，從運動前的激活提神、運動中的轉換補給與運動後的營養補充保健。

超馬三太子胡樹名道長將運動企業贊助品供奉玄天上帝、三太子與黑虎將軍。圖／業者提供

超馬三太子胡樹名道長提及「去年真武山受玄宮甫完成玄天上帝文化祭，本次前進金門馬拉松前，特別將運動企業贊助品供奉玄天上帝、三太子與黑虎將軍，祈願獲得神明加持，賽事圓滿順利。」本次特別用「 Buff霸虎能量飲料」供俸黑虎將軍，「用霸虎拜虎爺」祈願跑者「跑得虎虎生風，滿滿運動正能量，乎你健康金好野(給你健康金富足)!」Buff霸虎能量飲料將協助超馬三太子，在金門馬拉松賽道上，在運動前中後的關鍵時刻，提神加強戰鬥力與激活能量恢復。還有「塩質擔當補給飲料」，特別選用日本「鐵人傳奇之島」的宮古島雪鹽，以鐵人傳奇能量協助超馬三太子即時補充電解質與水分，讓跑者跑得有顏質地面對運動攝影師，微笑通過拍照點與終點線。





超馬三太子胡樹名道長用「 Buff霸虎能量飲料」供俸黑虎將軍，「用霸虎拜虎爺」為跑者祝福。圖／業者提供

金門百年品牌「王大夫」創立於1855年，歷經五代傳承再創新，王大夫以「G+Root運動隨行隊醫」結合「一條根經絡保健」進行產品服務創新，滿足專業運動員與愛好運動人士的舒緩放鬆需求，本次還特別推出「噴倍靈隨行瓶」，方便跑者隨身攜帶，輕量瓶裝可隨行置於機能腰帶，賽事中可即時緩解痠痛與抽筋不適，是本次王大夫協助跑者完賽金門馬拉松的秘密武器。《王大夫一條根》王凌卿營運長將陪同超馬三太子首度挑戰全馬，王思予副總將挑戰半馬，《生生品創｜創天使》王仁宏執行長將擔任本次團隊的全馬配速員，將秉持運動企業與環島鐵人的精神，攜手運動企業生態圈夥伴，共同推廣健康社會責任，為健康和平而跑，祈願「健康和平多一點，災病紛爭少一點」。

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(右起) 《超馬三太子》胡樹名道長、《王大夫一條根》王凌卿營運長、《生生品創｜創天使》王仁宏執行長推薦「噴倍靈隨行瓶」做為跑者的運動隨行隊醫－完賽金門馬的秘密武器。圖／業者提供



